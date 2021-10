Congo-Kinshasa: Coopération - Les Emirats prêts à disponibiliser un milliard de dollars pour les investissements en RDC

La rencontre bilatérale de plus d'une heure entre le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, le prince héritier d'Abu-Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiratis, a eu lieu le 10 octobre.

La coopération bilatérale, avec en toile de fond les investissements stratégiques, a été au menu des échanges. Ce qui justifie, du reste, la présence des ministres sectoriels, notamment celui des Ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre de l'Habitat et ministre de l'Industrie.

A en croire la cellule de communication de la Présidence de la République, il a été aussi question de transport et des logements sociaux, d'économie, d'énergie, de mines, de sécurité et de défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Emirats ont manifesté la ferme volonté d'aider la RDC dans la lutte contre le terrorisme à l'Est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour les investissements.

Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï où le chef de l'État est attendu dans quarante-huit heures. Il y rencontrera l'Émir de Dubaï et le vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Sur instructions du président de la République, le directeur de cabinet, Guylain Nyembo Mbuizya, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, feront le suivi de ces différents dossiers.

Des investisseurs émiratis au portillon

La journée de travail du président de la République s'est poursuivie avec une série d'audiences qu'il a accordées à des personnalités locales regroupées au sein de « Mubadala », un fonds souverain des Émirats arabes unis. Ce fonds est intéressé par le secteur de l'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. Le directeur général du grand port d'Abu Dhabi, Muhammad Juma Al Shamisi, a également été reçu par le chef de l'État.

Les Émirats arabes unis sont très reconnus mondialement forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz de 14,15 milliards de dollars. Tous ces contacts aux Émirats arabes unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.