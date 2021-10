Afrique: 3e Revue trimestrielle 2021 du portefeuille de la BAD en Côte d'Ivoire - Les parties travaillent à améliorer les taux de décaissement et de projets épinglés

Les projets et programmes sont sont passés au crible durant un atelier de deux jours à l'hôtel Belle Côte à Cocody-Riviera-Palmeraie.

Les travaux de la 3e Revue trimestrielle 2021 du portefeuille de la Banque africaine de développement (Bad) en Côte d'Ivoire ont démarré hier à l'hôtel Belle côte à Cocody Riviera-Palmeraie.

De la présentation des défis par Robert Eguida, coordonnateur pays, il ressort notamment une lenteur dans l'exécution des activités et une faiblesse du taux de décaissement (40,3 %) pour un portefeuille de projets et programmes âgé de trois ans.

L'on note également une insuffisance d'études techniques de qualité pour une meilleure prise en compte des stratégies sectorielles dans la conception des projets. La surcharge de certaines équipes de la Bad - en charge notamment des acquisitions, décaissements - figure parmi les difficultés rencontrées.

La nécessité de renforcer les capacités des consultants et des entreprises locales dans la réalisation des études et l'exécution des projets a aussi été relevée. Les deux jours de travaux devront permettre aussi de trouver des solutions pour améliorer le taux de projets épinglés - pour insuffisance - qui est actuellement de 29 % contre 20 % qui est la norme admise par la Bad.

C'est en cela que le directeur de cabinet de la ministre du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, compte sur le professionnalisme des participants pour des propositions efficaces qui permettront d'atteindre les objectifs.

Yéo Nahoua a également appuyé l'idée d'actualiser, voire d'annuler certains projets pour éviter à la Côte d'Ivoire de perdre des financements obtenus, tout en réitérant le souhait du gouvernement de voir les appuis de la Bad alignés sur le Pnd 2021-2025.

Cette position du directeur de cabinet de la ministre du Plan et du Développement a rencontré l'adhésion de N'Dri Kouadio, conseiller du Premier ministre, qui a dit l'attachement de son mandant à un relèvement du taux global de décaissement de l'ensemble des projets en cours dans le pays estimé à 8 %.

Pour sa part, Joseph Ribeiro, directeur général adjoint des opérations de la Bad en Afrique de l'Ouest, s'est félicité de la qualité du portefeuille de son institution qui est passé de 38 à 41 projets de juillet à septembre, correspondant à une enveloppe qui est passée de 448,5 millions d'unités de compte à 1,9 milliard d'unités de compte, soit 1500 milliards de Fcfa.

En outre, Joseph Ribeiro a indiqué que la part du secteur public dans le portefeuille de la Bad en Côte d'Ivoire est de 23 projets, soit 58, 5 %. Ces chiffres sont respectivement de 7, soit 11,7 % et 11, soit 29,8 % pour les projets régionaux et ceux du secteur privé et régionaux.

Quant à Arouna Diallo, responsable du suivi-évaluation à la Cellule de coordination et de suivi du portefeuille de projets et programmes de la Bad (Ccsppp-Bad), il a fait le point sur l'état d'avancement des différents projets. Il s'agit notamment de discussions à finaliser pour enclencher le processus de décaissement.

Les projets sont liés au transport, à l'énergie et l'agriculture représentant respectivement 41,7 %, 22,7 % et 18,4 % du portefeuille. La gouvernance, le social, l'eau et l'assainissement puis la finance comptent respectivement pour 8,3 % ; 4,8 % ; 2,1 % et 2,1 % des projets et programmes financés par la Bad.