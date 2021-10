Togo: Dr Kodom, le « Médecin des pauvres », distingué "meilleur promoteur africain des œuvres sociales 2021"

Il fait partie de ces Togolais qui font parler de leur pays en bien à travers le monde mais aussi à l'interne. Ceci à la faveur de sa dévotion pour la cause sanitaire de ses compatriotes et également des Africains résidant dans les pays du continent où son ONG, AIMES-AFRIQUE est implantée. On dirait d'ailleurs que c'est cette dévotion qui lui vaut des consécrations à des grands rendez-vous ou occasions. Dernier de ces rendez-vous, ce fut la 16ème rencontre des leaders africains venus des 5 régions économiques du continent pour le 16ème Prix africain pour le développement (PADEV), du 24 au 27 septembre 2021, à Kigali au Rwanda. Là encore, Dr Serge Michel Kodom, comme c'est de lui qu'il s'agissait, était parmi les convives et lauréats à être honorés de distinctions à la traditionnelle soirée du 27 Septembre au Grand hôtel Marriott, dans la capitale rwandaise.

En effet, à cette soirée, il était question pour les autorités politiques et administratives du Rwanda de récompenser des leaders et bâtisseurs de l'Afrique dont les œuvres dans leurs secteurs d'activités respectifs constituent des modèles de contribution au développement et qui impactent positivement leurs pays et partant le continent africain.

Recevant sa distinction, Dr Kodom, surnommé à juste titre « le médecin des pauvres » et dont les initiatives dépassent aujourd'hui les frontières du Togo, ce longiligne pays de l'Afrique de l'Ouest, ne s'est pas privé de dédier ce prix à tous ses collègues médecins et surtout ceux qui ont passé l'arme à gauche dans leurs efforts de combattre la Covid-19 en prenant en charge les patients atteints de ce mal qui malmène le monde entier depuis début 2020.

« C'est une surprise mais également de joie et de fierté en recevant ce Prix. Je suis très ravi du choix porté à ma personne pour recevoir cette nouvelle distinction de "Meilleur Promoteur Africain des Œuvres Sociales" dans la catégorie "Prix Africain du Mérite et de l'Excellence », ainsi exprimait-il son émotion, une fois son prix reçu.

On peut dire sans se tromper que le Médecin des pauvres, par ce nouveau prix, fait encore plus son entrée dans le cercle des grands, vu que, tout comme lui, sur le même podium de Marriott Hôtel, des distinctions ont été décernées à l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, au vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Dr Cheik Tidiane Ngadio, le ministre Tidiane Thiam ...