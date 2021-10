Afrique: Protection de l'enfance au Burkina Faso - Save The Children réitère ses engagements

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 11 octobre 2021 à Ouagadougou, la directrice exécutive de Save The Children International, Inger Ashing. Les deux personnalités ont échangé sur les domaines de coopération entre cette ONG et le Burkina Faso en vue du bien-être des enfants.

L'ONG Save The Children International va poursuivre sa coopération avec le Burkina Faso pour la protection et l'épanouissement des enfants. C'est ce qu'a fait savoir sa directrice exécutive, Inger Ashing, à l'issue d'une audience avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. C'était dans la matinée du lundi 11 octobre 2021, à Ouagadougou. « Nous avons discuté de plusieurs domaines pour ce qui est de la collaboration entre le gouvernement burkinabè et l'ONG Save The Children. Nous avons évoqué les acquis du programme ainsi que les défis qui restent à relever », a confié Inger Ashing, à sa sortie d'audience.

Avec le Chef de l'Etat, a ajouté la directrice exécutive de Save The Children International, il a aussi été question de la collaboration que l'ONG entretient avec d'autres organisations basées au pays des Hommes intègres et qui interviennent dans la protection de l'enfance. A ce sujet, a-t-elle souligné, les questions de la santé, de la nutrition, du mariage des enfants ont aussi été évoquées avec le président Roch Marc Christian Kaboré. « Nous avons eu des échanges fructueux avec le président et nous espérons plusieurs années de collaboration avec le Burkina Faso», a conclu Inger Ashing. Save The Children International est l'une des plus grandes ONG de défense des droits des enfants qui vise la promotion de leur bien-être et leur plein épanouissement dans le monde. Présente au Burkina Faso depuis 1982, elle intervient dans six régions à travers des thématiques se rapportant à la protection de l'enfance, la santé et la nutrition.