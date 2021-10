Madagascar: Barea - Jocelyn Razafimamonjy, le travailleur de l'ombre

Honnêtement, cette victoire contre la RDC on la doit en partie au travail du coordonnateur des Barea, Jocelyn Razafimamonjy, qui ne rechigne pas à retrousser ses manches et se plier en quatre pour remettre le football malgache à flot.

Raninoh comme le président de la République Andry Rajoelina l'appelle, se voue corps et âme à la bonne marche des Barea allant jusqu'à convaincre chaque joueur de donner le meilleur de lui-même. Mais modeste comme il est, il n'en parle presque pas alors qu'il a toujours été là depuis le mandat d'Ahmad puis celui de Doda Andriamiasasoa puis le Comité de Normalisation et enfin Arizaka Rabekoto Raoul.

Nino Design International. Il clarifie toutefois la situation en affirmant qu'il ne sert que l'intérêt du football et non une personne et encore moins cette aile dissidente au sein même de la FMF.

Le tout avec parcimonie. Pour preuve, ce DG de Nino Design International qui était l'équipementier des Barea, s'est retiré du circuit quand des voix se sont élevées pour réclamer des marques connues dont Garman puis Macron. Mais cela n'a pas empêché Jocelyn Razafimamonjy d'avancer.

Conscient qu'il avait un rôle à jouer pour développer davantage le football à Madagascar, Raninoh prenait soin du bâton de pèlerin pour ratisser large et faire un rapport sur un tel ou tel joueur capable d'apporter ce petit plus au groupe. Il était encore sur le coup dernièrement avec Fabien Boyer tout comme il disait toujours que Mamy Gervais n'était pas fini et que ces derniers faisaient partie des meilleurs en défense.

On a vu dimanche combien il avait raison. Il se défend toutefois d'être le sélectionneur des Barea car il se contente de transmettre les informations notamment sur les joueurs évoluant à la Réunion qu'il fréquente régulièrement dans la mesure où de nombreux clubs à La Réunion ont opté pour la marque Nino. Mais pas les Barea puisque certains trouvaient que la marque Nino n'était pas assez connue et qu'il fallait trouver autre chose.

Premier vice-président. Certes, il aurait pu faire passer ses équipements auprès des ligues puisque 10 des 12 clubs composant la Pro League portent la marque. Sans parler de son influence auprès des présidents des ligues dont 17 ont voté pour lui lors de l'assemblée générale élective de Toliara. Une performance qui lui aurait valu le poste de premier vice-président selon cette logique du président Ahmad mais on ne sait comment, on est parvenu à changer la donne en faisant passer au vote des membres du comité exécutif de la FMF, l'attribution des postes.

Jocelyn Razafimamonjy s'est contenté d'être le président de la commission marketing et communication mais la crise en interne l'a propulsé en tant que coordonateur des Barea, un rôle qu'il maîtrise du bout des doigts. Comme son nom l'indique, c'est lui qui coordonne tout, notamment la disponibilité et le voyage de chaque Barea. Bref, il sait tout faire, même rester modeste malgré ce succès grandissant des protégés d'Eric Rabesandratana.