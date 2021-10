Madagascar: Bodybuilding / Mondial - Les athlètes malgaches accueillis en héros

Les bodybuilders malgaches ont été accueillis comme il se doit hier à l'aéroport d'Ivato. La délégation malgache est de retour au pays après avoir participé aux Championnats du monde de bodybuilding en Ouzbékistan, la semaine dernière.

Plusieurs centaines de Malgaches sont venus sur place, dont des dirigeants sportifs et des présidents de fédérations avec leurs familles et amis. Un accueil tonitruant accompagné d'une danse traditionnelle a été réservé à Bigman et ses coéquipiers qui étaient tout simplement reçus comme des héros. La délégation malgache en général et les athlètes en particulier n'ont pas caché leur joie. Ils l'ont exprimé d'une même voix, la bataille était rude mais ils ont fait de leur mieux pour défendre l'honneur du pays.

« Ce succès est le fruit d'une longue préparation, de la persévérance et surtout de l'aide du président de la Fédération malgache d'haltérophilie, Harinelina Randriamanarivo ». Pour la seule et unique femme, Nivo Zo Randriatahiana, elle s'est emparée des deux médailles de bronze. Cette dernière est convaincue que les médailles d'or ne sont plus loin. La Tamatavienne a appris de nombreuses leçons durant la compétition. Quant à Maurice Marinjaka et Bigman, qui ont tous deux remporté chacun une médaille d'argent, ils ont également remercié les supporters et tous ceux qui ont apporté de l'eau au moulin car cela leur a permis de participer à ce sommet mondial.

Madagascar aurait pu ramener plusieurs médailles mais le budget de la fédération était largement insuffisant. Seuls quatre athlètes ont pu représenter le pays. Le directeur technique national Abamaronjaka Randriamampianina a même précisé que certains athlètes s'étaient désistés car ils devaient eux-mêmes prendre en charge leur séjour. Ce week-end a été marqué par les victoires des Malgaches en termes de compétitions internationales. Cela a comblé de joie tout un peuple.