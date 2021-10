Madagascar: Exploitation forestière - Les acteurs réclament la délivrance immédiate des permis de coupe

Hier, une réunion avec l'ensemble des représentants des acteurs opérant dans le secteur de l'exploitation forestière, plus particulièrement la filière bois, s'est tenue à Ambodivona.

Cette rencontre a vu la participation d'un millier de personnes représentant tous les secteurs concernés par cette activité, depuis les bûcherons jusqu'aux opérateurs de la machinerie en passant par les services de transport. La chaîne de production de ce secteur est considérable et risque de s'écrouler, elle fait pourtant vivre des milliers de personnes, et des familles en dépendent pour survivre. Cependant, la filière rencontre des problèmes et n'arrive plus à nourrir son homme.

Les complications ont commencé lorsque l'Etat a décidé de suspendre la délivrance des permis de coupe aux exploitants forestiers en 2019. Des exploitants qui sont pourtant des opérateurs économiques ayant injecté des fonds dans ce secteur, et dont la plupart se plaignent actuellement d'être tombés dans la faillite totale. La réunion d'hier était donc une occasion pour ces opérateurs forestiers de déballer les problèmes auxquels ils font face actuellement, suite à la décision du gouvernement qu'ils estiment incompréhensible et injuste. Une décision dont le groupement concerné avait vainement discuté avec les responsables ministériels.

Il est dit que cette suspension entre dans le cadre de la lutte contre le trafic des bois précieux et l'exploitation illicite des ressources naturelles du pays, mentionne un opérateur forestier se déclarant victime de cette nouvelle disposition prise par l'Etat. Parlant au nom de l'organisation des forestiers de la région Nord de la Grande île et ayant assisté à la réunion d'hier, il affirme qu'il est temps de prendre en considération le cas des exploitants forestiers ainsi que des personnes concernées par ce secteur, entre autres, les manutentionnaires jusqu'aux grands patrons.

Ces derniers affirment avoir subi le pire des préjudices suite à cette décision ministérielle. En prenant cette disposition, il est dit que l'Etat a autorisé l'évacuation des stocks de bois restants entre les mains des opérateurs. Une mesure que les opérateurs forestiers juge, encore une fois, inopportune et irréfléchie. Selon eux, le bois, une fois coupé, perd de sa valeur et ce, au fur et à mesure qu'il est laissé dans la nature. Parlant en tant qu'expert en la matière, un menuisier explique que le bois laissé à l'air libre perd sa qualité après la coupe.