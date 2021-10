Madagascar: Réseaux sociaux - Mialy Rajoelina victime d'usurpation d'identité

Ces derniers temps, des comptes « fake » et pages au nom de Mialy Rajoelina et ses trois enfants pullulent sur Facebook. L'on recense plus d'une soixantaine de faux comptes et ces usurpateurs font des déclarations mensongères, des extorsions de fonds et bien d'autres actes illégaux en utilisant le nom de la Première dame.

« Les contenus de tout(e) page ou compte créé(e) et utilisé(e) en son nom ou au nom de l'un de ses enfants ne peuvent engager que leurs auteurs qui, désormais, feront l'objet de plaintes déposées auprès des autorités compétentes », a publié l'association Fitia, dont elle est présidente, samedi. A noter que ses enfants et elles ne disposent même pas de compte Facebook. La famille présidentielle a déjà été victime de ces faux « comptes » auparavant et les usurpateurs reviennent en force depuis peu.

Ce délit est passible de sanction selon l'article 19 de la Loi n° 2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité. « Nous exhortons les utilisateurs des réseaux sociaux à rester vigilants face aux actes frauduleux dont ils pourraient être victimes via ces faux profils, et encourageons leur signalement », continue le communiqué.