Madagascar: Région Vakinankaratra - L'employabilité soutenue par le MATSF

Les élèves méritants des écoles publiques de la commune d'Antohobe, en visite au MATSF à Anosy

« Je vous conseille vivement de bien choisir, dès l'école secondaire, le métier que vous voulez exercer à l'avenir ». C'est le discours que le ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, Hajo Andrianainarivelo, a tenu, lors de sa rencontre avec les élèves méritants aux examens CEPE et BEPC, de la commune rurale d'Antohobe, district de Betafo, dans la région Vakinankaratra. C'était le samedi 9 octobre dernier. En effet, pour récompenser leurs efforts et performances, les élèves méritants des écoles publiques de la commune d'Antohobe ont été invités par le maire à visiter la capitale de Madagascar.

La visite du MATSF (ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers) figurait au programme de ce déplacement. Le ministre Hajo Andrianainarivelo en personne a reçu ces élèves ainsi que leurs parents et leurs enseignants conduits par le maire de la Commune et ses proches collaborateurs. Pour les élèves, c'était une occasion de découvrir ce qu'est l'Administration publique centrale, les attributions du MATSF, les responsabilités des directeurs généraux, directeurs et autres responsables au sein de ce département.