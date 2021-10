Madagascar: Franco Emilio Risso, DG de Moringa Wave - « Le crédit Sunref permet de réaliser des investissements durables »

interview

Pourquoi avoir opté pour le crédit Sunref?

La raison est simple et pragmatique. La ligne de crédit Sunref nous permet d'atteindre nos objectifs de réduction de l'empreinte environnementale de nos activités car il nous permet notamment d'investir dans des machines plus efficaces et moins gourmandes en énergie. Sunref est aussi une ligne de crédit qui permet aux entreprises de réaliser des investissements durables, le choix semblait donc naturel.

Pourquoi ne pas avoir choisi un crédit classique?

Le crédit classique n'offre pas de conditions favorables pour le type d'investissements à réaliser. Et les conditions sont moins favorables.

Qu'est-ce que ce crédit Sunref va vous apporter? Et quels avantages pour votre entreprise?

Le crédit Sunref nous permet d'acheter les machines nécessaires pour améliorer l'efficacité de notre production et réduire la consommation de diesel, car aujourd'hui beaucoup de nos machines fonctionnent encore avec ce type de carburant. En outre, nous avons investi dans des équipements pour le nouveau centre de traitement, et cela nous permet de réduire la consommation d'électricité et les pertes de production tout en maintenant des normes de qualité très élevées.

Quels nouveaux engagements éco-responsables souhaiteriez-vous développer avec votre entreprise?

Moringa Wave soutient et continuera à soutenir les activités de reforestation, et nous travaillons actuellement avec plusieurs organisations pour augmenter les zones vertes à Madagascar avec le moringa et aussi d'autres plantes forestières. Le moringa est non seulement une source de revenus pour les petits producteurs, mais aussi une excellente plante pour lutter contre l'érosion des sols.

Encourageriez-vous d'autres personnes à recourir au crédit Sunref et plus généralement à développer des projets verts?

Evidemment. Je conseille certainement toutes les entreprises à investir dans des projets verts. Le secteur privé a un rôle à jouer dans le développement durable et la protection de l'environnement. Chaque entreprise a un impact et doit faire tout son possible pour réduire l'impact négatif qu'elle exerce sur l'environnement, par le biais de projets verts et de projets d'efficacité énergétique.