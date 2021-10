Madagascar: Fianarantsoa - Resimiakatra, village lumière

Durant une soirée vers fin septembre, les habitants de la partie Ouest de la ville de Fianarantsoa ont été frappés d'étonnement en voyant le hameau de Resimiakatra, situé sur la colline d'Ilalazana, briller dans la nuit, éclairé par des lampadaires.

La colline d'Ilalazana, regroupant plusieurs hameaux et surplombant de 300 mètres les plaines rizicoles de Mandranofotsy ainsi que les quartiers suburbains d'Ankidona, Amontana et Mahazengy, est située au bord de la RN7 à 8 km au Sud de Fianarantsoa. Ilalazana est une ancienne place forte du royaume du Lalangina, devenue lieu éponyme de l'actuelle commune d'Ilalazana, une des sept communes formant l'aire urbaine et suburbaine du district de Fianarantsoa I. Le hameau de Resimiakatra, constitué d'une quinzaine de maisons, est actuellement éclairé par huit puissants lampadaires solaires.

Admirablement situé sur une altitude respectable qui explique d'ailleurs la toponymie, Resimiakatra dépasse encore de quelques dizaines de mètres d'altitude le sommet du Rova de Fianarantsoa. On peut voir le hameau depuis Mandalahy au nord d'Alakamisy-Ambohimaha ou depuis le col de Vatoavo qui sépare la circonscription administrative de Fianarantsoa de celle d'Ambalavao-Tsienimparihy, au Sud, si bien que la lumière LED éclatante, visible la nuit à une trentaine de kilomètres aux alentours, provoque l'admiration et l'envie chez les habitants des autres hameaux environnants et même de certains quartiers de Fianarantsoa, encore plongés dans le noir lorsque le soleil se couche.

Imagination, solidarité et initiative

Cet « éclairage public en zone rurale » est le fruit de l'imagination, de la solidarité et de l'initiative des habitants du hameau de Resimiakatra qui mettent chacun leurs compétences au service du développement de leur tanindrazana, sans demander d'aide à personne. Les lampadaires ont par ailleurs été installés pour assurer plus de sécurité au village, et évidemment pour le confort, l'esthétique et la fierté, car les habitants n'ont jamais oublié cette affreuse nuit de septembre 2016 où les dahalo ont attaqué leur village, brûlé quelques maisons, et vidé les parcs à bœufs.

L'installation des lampadaires solaires vient juste quelques années après l'approvisionnement en eau potable, abondante et pure, canalisée à partir d'une source qui se trouve à plus d'un kilomètre du village. La canalisation alimente six bornes fontaines pour environ 150 habitants. Encouragés par l'abondance de l'eau, les villageois ont ensuite construit un lavoir et une douche publique qui respectent les normes sanitaires, sans oublier le reboisement annuel pour restaurer la couverture végétale de la colline et préserver les sources.

Site archéologique

La colline d'Ilalazana, où se trouve le hameau de Resimiakatra, est une ancienne forteresse de l'ancien royaume du Lalangina. Il s'agit d'un site archéologique encore inexploré, sauf par quelques missionnaires comme le père Marc Finaz, fondateur de la mission catholique du Betsileo en 1871, ou quelques chercheurs comme Thomas Solondraibe, mort accidentellement en 1993 avant de publier les résultats de ses recherches. Au sommet d'Ilalazana se trouve un grand vatolahy ou pierre levée cylindrique d'environ sept mètres de haut et de plus d'un mètre de diamètre. Ce vatolahy a été érigé vers 1800 par le roi Raindratsara (1795-1805) du Lalangina, contemporain d'Andriamanalina II de l'Isandra et d'Andrianampoinimerina de l'Imerina avec lesquels il entretenait d'étroites relations, pour symboliser son autorité sur cette colline frontalière du puissant royaume de l'Isandra.

A quelques centaines de mètres du monolithe se trouve une grotte vraisemblablement habitée par les Vazimba avant le XVe ou XVIe siècle, et qui servait ultérieurement de refuge sûr aux Chrétiens du Betsileo durant les persécutions de 1837 et de 1857. La grotte est toujours bien entretenue par les habitants d'Ilalazana et reçoit la visite de pèlerins, de groupes d'étudiants, de scouts ou de touristes. Entre le « Vatolahy » et la grotte, on peut encore voir le vestige d'un temple que certains « mpahay tantara » disent antérieur au premier temple LMS d'Antranobiriky à Fianarantsoa, construit en 1859.