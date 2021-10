Maroc: Contraste percutant entre l'immense développement des provinces du Sahara marocain et l' accablante tragédie des populations séquestrées de Tindouf

A l'intérieur des différentes instances décisionnelles de l'Organisation des Nations unies (ONU) les témoignages positifs quant à la coopération constructive et bienveillante du Royaume du Maroc avec la Minurso se multiplient, ajoutés aux observations favorables exprimées par de nombreux chercheurs universitaires marocains et étrangers et d'éminents politologues et experts des relations internationales et de la géostratégie mondiale.

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans son rapport au Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain a mis en relief «la pleine coopération » et «la coordination optimale » du Maroc avec l'ensemble des composantes de la Minurso, notamment en matière de soutien logistique, de prestations médicales, de sécurité des sites onusiens et de déminage. Le document confirme clairement que « le Maroc est resté attaché au cessez-le-feu », tout en se déployant à préserver son droit légitime de répondre à toute provocation des milices du « Polisario ». M. Guterres a souligné que grâce à la coopération sérieuse des autorités marocaines, les activités opérationnelles de la mission onusienne au Sahara marocain, durant la période couverte par le rapport, n'ont été que modérément impactées par les restrictions liées aux mesures sanitaires, mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et ses répercussions.

Il a relevé avec une grande satisfaction que, bien au contraire, le Maroc a non seulement pleinement respecté la liberté de mouvement des équipes de la Minurso mais il a aussi spontanément soutenu ladite mission en facilitant le voyage et les déplacements de ses équipes et ses éléments civils et militaires de et vers leurs lieux de déploiement, en leur assurant l'accès à des vols internationaux commerciaux spéciaux. Là-dessus, le Secrétaire général de l'ONU a loué l'attitude humanitaire du Maroc qui a procédé à la vaccination de l'ensemble du personnel civil et militaire déployé au Sahara marocain dans le cadre de la Minurso, grâce à une coordination rigoureuse du ministère de la Santé et des Forces Armées Royales, tout en veillant au respect total de ses engagements internationaux destinés à assurer la sûreté et la sécurité des Casques bleus.

Par ailleurs, les grandes et profondes mutations économiques, sociales et infrastructurelles que connaissent les provinces du Sud du Maroc, touts azimuts ont été abondamment mises en avant par plusieurs intervenants lors des travaux de la 4ème commission de l'Assemblée générale des Nations unies. En effet, dans ce sens et à titre d'exemple, M. GodwimIchimi, chercheur au «Nigerian institute for international Affairs» (NIIA), a relevé que les populations de ces provinces vivent d'ores et déjà au rythme d'une transformation considérable à la faveur de vastes programmes multisectoriels de développement et d'investissement.

Il a souligné, en outre, que cette région du Royaume du Maroc présente l'un des indices de développement les plus élevés dans le pays, particulièrement en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. L'expert nigérien des relations internationales et des affaires a également fait remarquer que le Maroc « doit être salué » pour tous les efforts consentis dans cette partie du territoire national, visant à renforcer la dynamique de réforme et de développement humain et socioéconomique à travers d'importants projets structurants et des chantiers de grande envergure.

M. Ichmi, en mettant en garde, d'autre part, contre les menaces « existentielles » qui planent sur la région et compromettent la paix et la sécurité régionales et internationales, notamment les fléaux du terrorisme et de l'extrémisme agressif et violant, estime que la communauté internationale doit se départir de son « attitude passive » concernant le règlement du conflit qui persiste dans la région. Il a ainsi appelé, à cet effet, à trouver une solution définitive à ce différend régional sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie.

« Le plan d'autonomie présenté par le Royaume représente une feuille de route vers un règlement pacifique de la question du Sahara marocain », a-t-il fortement souligné. Le chercheur n'a pas manqué dans son intervention de mettre en exergue les remarquables contributions du Maroc à la dynamique d'évolution et de développement et à la consolidation de l'unité africaine, mais aussi son rôle central dans la préservation de la paix et la sécurité internationales, à l'échelon international. Hélas, à l'opposé de ces constats favorables et objectivement positifs, les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf au sud de l'Algérie ont été au centre des préoccupations alarmantes de plusieurs militants des droits de l'Homme et acteurs associatifs de différentes nationalités.

Interpellés par la tragédie persistante de ces familles, dont des enfants et des femmes retenus par la force, séquestrées et souffrant le martyre des violences, tortures et agressions de leurs geôliers, ces fameux responsables des camps de la honte, ces intervenants, devant la 4ème commission de l'Assemblée générale des Nations unies, ont appelé à mettre un terme aux souffrances de ces populations. «La communauté internationale ne peut plus ignorer la situation dangereuse » qui prévaut dans les camps de Tindouf, contrôlés par les milices du Polisario, a, à cet égard, souligné Mohamed Elaissaoui, de «l'Organisation for Ending Human Rights Violations in the Tindouf Camps », tout en observant qu'il n'est plus tolérable de permettre aux mercenaires du Polisario de séparer les enfants de leurs parents et de les priver de leurs droits à l'éducation et à la dignité.

Il a également soulevé que les enfants sont contraints de prendre part à des activités militaires comme ils sont assujettis à toutes les formes d'exploitation et d'abus de la part des membres des milices séparatistes, en violation flagrante des droits de l'Homme et des principes humanitaires. Les camps de Tindouf, a-t-il ajouté, sont devenus un «terreau fertile » pour les organisations terroristes qui recrutent les enfants et les jeunes victimes de marginalisation et d'abus, avant de conclure que la collusion entre le Polisario et les groupes terroristes n'est plus à démontrer. Tout cela n'est d'autant pas étonnant venant d'un groupuscule qui puise sa force dans la littérature macabre d'un régime politico-militaire qui règne en maître absolu sur cette pauvre grande Algérie et maintient aveuglément son glorieux peuple en otage et en sursis de vie, de survie et d'épanouissement, le privant de ses droits les plus élémentaires à la dignité, à la liberté d'expression et à la paix sociale...