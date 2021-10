Congo-Kinshasa: Méfiance, confusion et crise politique autour de la CENI /Confessions religieuses - Ghislain Bamuangayi propose la dissolution !

Regard d'un analyste libre de pensée. Critiques acerbes sur les positions aussi bien tranchées, voilées qu'intransigeantes des confessions religieuses autour de l'épineuse question de la désignation d'un candidat à la Présidence de la CENI.

Ici, dans une Tribune aux accents pédagogiques, Ghislain Bamuangayi Kalukuimbi, tel, un sémiologue agissant dans une posture totalement désintéressée, lit des signes de temps, crève l'abcès sur cette nouvelle crise dans ses formes devenues aigues et propose des pistes de solution. Il le dit si bien qu'il en appelle, en définitive, à un sursaut d'orgueil national pour sauver la patrie qui, son à son avis, est sérieusement en danger. Chefs religieux, politiciens de tout acabit, militants et autres activistes y sont interpellés.

Derrière la crise, des solutions existent...

Concrètement, dans l'état actuel des choses, il propose, en effet, que le Bureau de l'Assemblée nationale, directement ou à travers une commission ad hoc, crée ou la Commission partiaire Majorité-opposition, enregistre « individuellement » les 8 confessions religieuses comme étant celles qui ont manifesté le besoin de répondre à l'appel formulé dans l'article 10 de la Loi organique en vue de participer à la désignation des membres de la CENI.

Il propose également que le Bureau de l'Assemblée Nationale, une Commission ad hoc ou la Commission paritaire Majorité-Opposition identifie et confirme les confessions religieuses en qualité de personnes habilitées à désigner les membres de la CENI, conformément à l'article 10 de la Loi organique, en considérant l'arrêté du ministre de la justice accordant la personnalité juridique, les données du Secrétariat général du ministère de la Justice sur l'implantation de chaque confession religieuse à travers les 26 provinces du pays ou dans leur majorité, l'expertise et l'expérience acquise par la participation de chaque confession religieuse à un quelconque processus électoral, depuis celui de 2006 jusqu'à l'actuel, et à n'importe quel titre ou rôle (désignation d'un membre de la CENI, observation des élections, proposition des témoins, formation des témoins, surveillance des opérations électorales... ).

Que dit la loi ?

Plus loin, dans cette même analyse, il rappelle que selon la loi, le Président de l'Assemblée Nationale soumet à l'examen de la Commission paritaire toute la documentation qui lui a été fournie par les 8 confessions religieuses (procès-verbaux, lettres et pièces justificatives), individuellement ou en groupe de 6 ou de 2, en vue de dégager leur volonté dominante sur la désignation des membres de la CENI, tout en prenant acte de la position de la minorité.

Information judiciaire autour des soupçons de corruption

Au cas contraire, "la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice donne injonction au Parquet d'ouvrir un dossier d'information pour se saisir des preuves d'infractions vantée par certains chefs religieux et enquêter sur les allégations de « corruption », de menaces, ainsi que sur toutes les imputations de fraude et de haine tribale qui ont alimenté la crise. Des personnalités ont été souillées, à tort ou à raison. Le besoin d'une vérité judiciaire est devenu une nécessité pour l'affirmation de l'autorité de l'Etat".

Confessions religieuses : un plaidoyer pour la dissolution

Mais, étant donné que la crise de confiance étant déjà établie dans la Plateforme des Confessions religieuses et le recours à des moyens non conformes à la Charte ayant été effectué pour régler certaines questions, Ghislain Bamuangayi estime qu'il serait convenable de la dissoudre ou de réviser sa charte par ses membres au regard de l'expérience actuelle qu'elle traverse. Sinon, chaque confession pourrait jouir de son droit de retrait volontaire.

Autrement dit, "le Président de l'Assemblée Nationale ou toute personne habilitée adresse, selon chaque cas, une requête en interprétation au Conseil d'Etat et une autre à la Cour constitutionnelle en conformité de certaines dispositions de la Loi organique à la Constitution pour "savoir si les associations sans but lucratif peuvent participer à un exercice de nature purement politique comme la désignation des membres de la CENI, alors même que les statuts de l'organisation n'a pas prévu pareille activité pour la détermination de la capacité juridique, comprendre la portée et l'application de l'article 10 de la Loi Organique et savoir quel organe est habilité pour sa mise en œuvre ; savoir si les institutions publiques peuvent avoir une relation juridique avec une structure privée dépourvue de personnalité juridique et lui reconnaitre des compétences non prévues par son statut juridique et avoir l'interprétation juste de l'indépendance de la CENI et de ses membres", soutient-il.