Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - IPOLK - Marie Olive Lembe Kabila offre des kits scolaires à 10.000 élèves

C'est un acte de générosité qui tombe à point nommé. Tenez ! A l'initiative de Marie Olive Lembe Kabila, 10.000 élèves dans la grande province du grand Katanga viennent de bénéficier de kits scolaires.

Madame Zema Mercedes Chimène, Coordinatrice de L'ONG/IPOLK dans le Haut Katanga, a lancé officiellement, depuis le samedi 30 septembre, les activités de la rentrée scolaire IPOLK, dans le territoire de Kipushi, plus précisément à l'EP Kashamata.

A la première journée, plus de six cents élèves de l'EP Kashamata ont reçu avec joie leurs kits scolaires (sac, cahier, stylo, crayon, late, uniforme) des mains de Madame Zema Mercedes Chimène ce, en présence des élus nationaux et provinciaux de cette province.

Après l'étape de Kashamata sur la route Kasumbalesa, la délégation conduite par la Représentante personnelle de Marie Olive Lembe Kabila s'était dirigée à la Cité cuprifère de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi.

18 écoles ont bénéficié des kits scolaires, à savoir : l'EP Mukuba; l'EP Bumi ; l'EP Mukulubwe; le CS La Victoire ; le CS La Source de paix; le CS Elie Amisimi; le CS Sainte Marie de Lourde ; l'EP Lumière du Christ ; le CS Trèsile; l'EP Kipushi, l'EP Lengwe; l'EP Kabwe et l'EP Nuruh, en plus de deux orphelinats où plus de 500 sacs de semoule et riz ont été offerts, en plus de bidons d'huile, du détergent en poudre... De quoi émerveiller les bénéficiaires.

La deuxième journée du lundi 04 octobre, date de la rentrée effective de la rentrée scolaire était consacrée aux écoles de la ville de Lubumbashi. Cinq écoles avec plus de mille élèves ont été sélectionnées. Il s'agit du Complexe Scolaire Christ le Rocher (Commune de Kampemba, à Kikalabwamba); le Complexe Scolaire Shaloom (Commune de Kampemba, à Kalebuka); le Complexe Scolaire Lycée Joël (Commune de Kampemba, à Kasungami); le Complexe Scolaire La Vertu (Commune de Kampemba, à Hewa Bora) et enfin, le Complexe Scolaire Tunza School (Commune de Lubumbashi, Karavia).

Des élèves bénéficiaires aux parents soulagés du poids de la rentrée scolaire, en passant par les enseignants, la joie était à son comble. Un seul mot : *Merci beaucoup Maman Olive, que Dieu vous ajoute au centuple*.

La troisième étape a conduit la forte délégation dans le territoire de Kambove en ce jeudi 07 octobre.

Trois écoles sont bénéficiaires dans ce territoire, notamment la ville de Likasi à l'EP Kilimaya Kitumaini, sous la direction de la Sœur Audile. Plus de 500 élèves ont reçu chacun en ce qui le concerne son kit scolaire. Cette école est particulière dans le sens qu'elle éduque les enfants vivants avec handicap (95 élèves); dix orphelins ; une quinzaine d'abandonnés et d'autre vivants avec VIH a révélé SœurAudile au cours de son speach.

A l'occasion, elle a plaidé auprès de l'épouse de Joseph Kabila Kabange un soutien à l'achèvement d'un autre bâtiment scolaire étant donné la forte demande que son école fait face.

Dans la chefferie de Basanga, au village Kabangu, l'IPOLK sous la Coordination de Madame Zema Mercedes Chimène a offert plus de deux cents kits scolaires aux élèves de l'EP Kulutwe Mpande et EP. 1 Nteke.

Dans ce territoire, la Représentante de Marie Olive Lembe Kabila a échangé avec l'autorité coutumière, le Chef traditionnel Jean Kyala Kalenga Matthieu.

Un échange fructueux assorti d'expression de joie exprimée à la générosité de Marie Olive Lembe Kabila. « Au cours de son dernier voyage, elle avait promis de revenir. Et voilà aujourd'hui, elle réalise sa promesse à travers Maman Zema Mercedes. Marie Olive Lembe Kabila est une femme exceptionnelle ; qui promet et réalise. Pour cela, au nom de ma chefferie, je lui dis grand merci et que le Dieu créateur comble son cœur généreux, à l'instar de ce que l'on dit d'elle : Mama warohoo », a dit le Chef traditionnel de la chefferie de Basanga.

Comme de coutume, Madame Zema Mercedes Chimène a, au nom de Marie Olive Lembe Kabila offert une chèvre, un bouc et un casier de bière symbole de respect ancestral et de leur présence sur ce sol qui a accepté généreusement le don de kits scolaires.

A l'occasion de toutes ces trois étapes, Madame Zema Mercedes Chimène attend faire comprendre aux bénéficiaires l'importance de cette assistance scientifique du fait de la crise mondiale due à la Covid qui a ébranlé les économies mondiales ; qui a mis au chômage autant des ménages et paralysée les ménages.

Prenant à cœur l'importance de l'éducation, Marie Olive Lembe Kabila n'est pas restée bras croisés.

D'où, son assistance aux familles frappées par cette crise. Et sa Représentante a exhorté les parents à plus de responsabilité; à encourager leurs enfants à poursuivre les études ; à les accompagner dans l'accomplissement de leurs devoirs à domicile ; à prendre soins de leurs cahiers, à nettoyer leurs uniformes.

Bref être attentionnés aux futurs cadres car, dit-elle, l'avenir du grand Congo repose sur ces élèves.

Aux femmes, elle n'a qu'une phrase : "éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation". D'où, son insistance à voir plus de filles être scolarisées et éviter les mariages précoces.

Aux enseignants, la Représentante de IPOLK Haut Katanga les encourage dans ce dur labeur. Eux qui ont instruit beaucoup d'hommes et femmes qui occupent les postes de responsabilité, elle partage cette peine ce, exercée dans les conditions difficiles.

Pour ce faire, Madame Zema Mercedes Chimène attend plaider leur cause aux autorités compétentes de considérer leurs revendications et cause légitime.

A l'unanimité, tous ont salué le geste généreux de Marie Olive Lembe Kabila en cette période difficile à préparer la rentrée scolaire. La joie a été à son comble dans toutes les écoles.