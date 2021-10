Congo-Kinshasa: Un trophée portant son nom raflé par le Club de Judo Mushetu/Barumbu - l'Honorable Laurent Batumona appelle la jeunesse sportive à la fraternité, la discipline et à la non-violence

Dans la commune de Barumbu, le 3 octobre dernier était un jour extraordinaire. Plus d'une centaine de personnes dont des jeunes mais aussi les sportifs, se sont réunis au stade de Barumbu à l'occasion de l'évènement du mois.

Un tournoi de Judo ! Six Club de cette discipline ont participé à l'un des plus grands tournois de Judo organisé par le Coordonnateur Faustin Ika. Le but de cette activité était de traduire la vision du Chef de l'Etat qui consiste en l'encadrement de la jeunesse. "Nous saluons le soutien de l'Honorable Batumona qui n'a pas hésité un seul instant pour que cet évènement se concrétise et nous souhaitons poursuivre notre projet", a déclaré Faustin Ika Ilupu. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, les spectateurs s'impatientaient pour assister à cette finale dans un match soldé par une victoire du Club Mushetu.

La cérémonie de clôture du tournoi amical de Judo organisé par le Coordonnateur Faustin IKA ILUPU, s'est déroulée, dimanche 3 octobre 2021, au terrain municipal de Barumbu. Elle a été riche en couleurs et couronné par la présence de l'élu de Kinshasa, l'Honorable Laurent Batumona.

Ce show a été suivi dans un peu plus de 45 minutes par la finale tant attendue par la jeunesse sportive de cette discipline de Barumbu. Après deux jours de compétition, ce tournoi, le premier du genre dans l'histoire de judo à Barumbu s'est joué en présence de plusieurs judokas de différents Club des quartiers de Barumbu. Il s'agit du Club Mushetu, Onatra, Sen Osen, Croix rouge, St. Robert et Océan. Le spectacle, haut en couleurs, a été assuré par les supporters qui scandaient des slogans pour stimuler leur joker, avant que les drapeaux de deux clubs finalistes n'apparaissent sur le podium. Ce tournoi est arrivé à terme, non sans avoir apporté son lot de surprises, avec l'élimination des clubs le plus favoris. Après, la finale a souri au Club Mushetu qui a reçu le Trophée des mains de Laurent Batumona.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs supporters. A Barumbu, comme le souligne, par ailleurs, l'Honorable Laurent Batumona, "le sport ne se résume pas à un affrontement de deux ou plusieurs acteurs ; il est aussi un inépuisable réservoir de fraternité, de discipline, de registres d'identification des jeunes qui émergent dans une discipline sportive ou l'on puise volontiers les acteurs sportifs de l'avenir".

Dans son appel, il exhorte la jeunesse. "Je suis venus participer à une compétition amicale du sport dans la discipline de Judo. C'est une compétition de fraternité entre les jeunes. Nous souhaitons que ce genre d'activité sportive puisse s'amplifier pour encadrer les jeunes et la préparation des jeunes pour les compétitions.

Aussi, les inculquer la mentalité de soumission, de respect et non à la violence". Pendant les grandes vacances, le Coordonnateur Faustin Ika a pensé matérialiser la vision du Chef de l'Etat qui consiste à encadrer la jeunesse. C'est dans cette optique, qu'il a été soutenu par l'honorable Laurent Batumona à organiser ce tournoi amical de Judo afin de donner l'opportunité aux judokas de montrer leurs capacités et de passer du bon temps.

Du Coté des jeunes, dès qu'ils ont entendu parler de ce tournoi, six clubs ont été retenus à participer au tournoi. Beaucoup de jeunes sont venus pour regarder les matchs et encourager les clubs. Les judokas ont bien joué, manifestant leur passion et leur talent pour cette discipline. A la fin d'une confrontation passionnée entre les Clubs finalistes, ce fut le Club Mushetu qui a remporté la victoire, dans la joie de ses supporters. L'équipe gagnante a reçu le trophée Laurent Batumona.

Cet évènement a été un succès et montre l'importance que le sport joue en général dans la vie des jeunes, car il contribue à promouvoir une croissance inclusive pour eux, mais aussi un moyen de se faire de nouveaux amis. En outre, cet évènement a été un succès car beaucoup de Jeunes dans le public ont été surpris par l'atmosphère animée et joyeuse au terrain de Barumbu.