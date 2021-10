Afrique de l'Ouest: UEMOA - Thierno Seydou Nourou SY, DG BNDE entame depuis Ouagadougou la mise en œuvre de la stratégie de l'ABAO

Le Directeur Général de la BNDE, Président de l'ABAO, s'est rendu à Ouagadougou, Burkina Faso, accompagné de M. Séga BALDE, Secrétaire Général de l'ABAO, où il a tenu d'importantes réunions avec les Présidents des Institutions ci-après, entourés de leurs principaux collaborateurs :

1. M. Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain (UEMOA)

2. M. Malick Kamara NDIAYE, Président de la Cour des Comptes de l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain (UEMOA),

3. M. Idrissa NASSA, Président du Groupe CORIS BANK INTERNATIONAL.

Madame Aïna MOORE, Première Vice-Présidente de l'ABAO, M. Guy-Laurent FONDJO, Second Vice-Président et M. John DAVIES Président Honoraire ont intégralement participé à ces réunions par visioconférence.

Dans ses exposés, le Président Thierno Seydou Nourou SY a amplement présenté l'ABAO, son Organisation, ses Réalisations, ses Programmes, Projets et Propositions de Valeurs issus de son Plan de Développement Stratégique et Organisationnel 2020/2024 (PDSO 2020/2024). Il a mis par ailleurs l'accent sur les appuis multiformes attendus de ses interlocuteurs pour mettre en œuvre ce PDSO

destiné à redonner à cette Association Professionnelle, membre du Groupe Secteur Privé de la CEDEAO, toute sa place dans la CEDEAO afin de lui permettre de retrouver son lustre d'antan et de jouer pleinement son rôle au plus grand profit de ses membres, des Agents Economiques et des Citoyens de cette Communauté.

Il a également signalé que l'ABAO a besoin de moyens humains, financiers et techniques consistantes pour participer comme il se doit à la réalisation des grands projets de la CEDEAO :

- Monnaie Unique,

- Système de Paiement et de Règlement.

Ces Projets avançant à grands pas, la pleine implication de toutes les Banques Commerciales et Institutions Financières de cette Zone dans leur mise en œuvre est absolument nécessaire car elles en seront les principales opératrices.

Il en est de même, entre autres, pour la réalisation des projets et l'application des dispositifs ci-après dans la CEDEAO :

- Interopérabilité des Systèmes de Paiements de toutes les Banques Commerciales de la CEDEAO,

- Institut Bancaire de l'Afrique de l'Ouest,

- Centrale des Bilans,

- Centrale des Données de Risques de Crédits,

- Normes Internationales de BALE 2 et 3,

- Normes Internationales d'Informations Financières (Normes IFRS),

- Normes de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF).

Tous ses interlocuteurs ont déclaré être très honorés et satisfaits de cette visite et de la pertinence du plaidoyer du Président SY et de son Secrétaire Général, ainsi

que de la clarté de leur vision. Ils ont affirmé avoir bien perçu l'impérative nécessité d'une collaboration très étroite entre lesInstitutions, toutes engagées pour la réussite de l'UEMOA et de la CEDEAO par, entre autres, l'efficace et diligente opérationnalisation des décisions de leurs Chefs d'Etats.

Ils ont décidé d'examiner attentivement tous les voies et moyens permettant d'instaurer une étroite et permanente collaboration multiforme avec l'ABAO pour lui permettre de devenir un instrument de travail efficace et privilégié de l'UEMOA et de la CEDEAO.

Enfin, ils ont promis de lui apporter leur soutien plein et entier et de travailler au prompt retour en son sein de toutes les Banques Commerciales, Etablissements Financiers et Institutions Financières de tous les pays de l'UEMOA.

Par Confidentiel Afrique