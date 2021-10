Gabon: Un accord agricole entre Oyem et

La commune d'Oyem et la communauté burkinabé vivant dans la capitale Provinciale du septentrion ont signé un accord de coopération dans le domaine agricole.

Une coopération Sud-sud dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat et des échanges socio-professionnels signée par le maire d'Oyem, Christian Abessolo Mengey et El Hadj Lassané Klemtoré, de la communauté burkinabé d'Oyem.

L'accord est scellé entre la commune d'Oyem et la communauté burkinabé « Cet accord va nous facilité dans beaucoup de domaines ceci étant notre communauté est plus dans l'agriculture au Gabon » affirme Ouedraogo Abdoul Salam, le représentant de la communauté Burkinabé d'Oyem. Il a réagi dans ce sens, compte tenu du partenariat naissant.Un partenariat qui vient de s'accorder les deux communes d'Oyem (Gabon) et de Tanghin - Dassouri (Burkina-Faso) dans le cadre de la coopération (sud-sud).

Cette convention signée entre le maire d'Oyem, Christian Abessolo Mengey et El Hadj Lassané Klemtoré, entend développer des axes de coopération dans les domaines de l'agriculture, l'artisanat et des échanges socioprofessionnels. A cet effet, très ravi de ce partenariat, Ouedraogo Abdoul et Co attendent de se mettre en œuvre pour promouvoir ce secteur dans la province afin de freiner un tant soit peu à l'importation galopante qui sévit dans ce domaine. Avec 800 âmes c'est une aubaine pour le pays qui lutte pour la sécurité alimentaire.