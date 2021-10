Gabon: Rentrée scolaire 2021-2022 - Le calvaire a repris

Embouteillages, pluie, problèmes de taxi, tel est, depuis ce lundi le quotidien des habitants de la capitale gabonaise. Avec le retour de la saison des pluies et la rentrée des classes, il est de plus en plus difficile de se déplacer dans la capitale, surtout en matinée et en soirée.

Le paysage de ces derniers jours dans la capitale reste le même. Embouteillages ici et là à n'en point finir. Les problèmes de taxi qui, depuis ces derniers temps deviennent de plus en plus coûteux sans oublier la pluie et la boue qui vient mettre à mal les usagers, particulièrement les élèves et étudiants.

Ces différentes difficultés peuvent, et ce, sans doute, mettre à mal les populations. Aussi, pour éviter ces différentes difficultés, un projet de transport scolaire avait été envisagé par le ministère de l'Éducation nationale. Un projet qui depuis lors n'a pas encore vu le jour.