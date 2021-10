Congo-Brazzaville: Salon de l'entrepreneuriat juvénile - Les préparatifs de la deuxième édition vont bon train

La présidente de l'association Enf'neuriat, Rose Marie Ovaga, a effectué une descente, le 11 octobre, au Groupe scolaire La Sopresco, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, afin de sensibiliser les élèves à la nécessité de développer des projets communautaires.

La descente de Rose Marie Ovaga ainsi que d'autres membres de l'association Enf'neuriat « Mwana entrepreneur» marque, en effet, le lancement officiel de la série de sensibilisation dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du salon de l'entrepreneuriat des jeunes. Un événement qui met en exergue les initiatives entrepreneuriales des filles et garçons congolais.

En face des collégiens de La Sopresco, Rose Marie Ovaga a adopté un ton pédagogique pour expliquer à ces « futurs entrepreneurs » l'importance d'avoir une idée ou un rêve qui contribuera au bien être des autres.

Pour commencer, elle leur a demandé d'observer leur environnement tout en identifiant un problème avant de proposer quelques pistes de solution. L'objectif de cet échange, qui a pris l'allure d'une séance d'initiation à l'entrepreneuriat, a été pour ces élèves de concevoir un projet afin de défendre leur école lors de la tenue de la deuxième édition du salon.

« Lorsqu'on donne aux enfants la possibilité de réfléchir pour améliorer leur environnement, ils le feront toujours avec beaucoup d'innovation. Nous sommes optimistes puisque ce que nous faisons est une cause humanitaire et socioéducative. Malgré les contraintes sanitaires et budgétaires, les préparatifs de la deuxième édition évoluent normalement », a indiqué la présidente de l'Enf'neuriat.

Elle a, par ailleurs, assuré que la même opération sera rééditée dans les autres écoles publiques et privées. Une manière de donner la chance à un plus grand nombre d'élèves de mettre en évidence leurs initiatives lors de ce concours qui se déroulera, le 27 novembre prochain, sur le thème « Ensemble, bâtissons un monde meilleur pour demain».

Selon Rose Marie Ovaga, il est crucial que les partenaires accompagnent cette initiative, puisque ces élèves seront encadrés avant de présenter leur projet au concours de l'entrepreneuriat et tenter de gagner un prix afin de concrétiser leurs idées.

Au terme de cette séance de partage, les élèves de La Sopresco, dont l'âge moyen est de 15 ans, se sont regroupés autour du concept les « Mini-informaticiens », afin de vouloir mettre en place une application digitale pour leur école.

Notons qu'Enf'neuriat, « Mwana entrepreneur » en lingala, est une association à but non lucratif. Elle est orientée vers l'éveil des qualités entrepreneuriales chez les enfants dès l'école primaire, à travers la conception et la réalisation des projets entrepreneuriaux.