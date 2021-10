Congo-Brazzaville: Aide scolaire - Des kits scolaires offerts aux enfants démunis

Les membres de l'association Kiminou « Icole pour tous » ont assuré, le 10 octobre, la rentrée scolaire de près de vingt-cinq enfants démunis vivant à Pointe-Noire en remettant à chacun d'eux des kits scolaires.

Les fournitures scolaires (sacs, cahiers, stylos, crayons, craies,etc.) ont été remises aux enfants âgés de 3 à 12 ans en présence des parents et invités. Ce geste de cœur et d'amour s'inscrit dans les objectifs de l'association, à savoir aider, accompagner et soutenir les jeunes dans leur éducation et leur scolarité en République du Congo.

Il y a quelques mois, un appel à dons en numéraires et en natures avait été lancé par l'association Kiminou pour soutenir près de deux cents à trois cents enfants défavorisés vivant dans six localités du Congo. La collecte faite a permis la réalisation de cette activité. En effet, l'école étant pour de nombreux enfants l'unique issue de réussite, l'association Kiminou mène ces actions philanthropiques pour que son apport contribue à améliorer les conditions scolaires des enfants, mais aussi à faire leur suivi car ils ont besoin d'un peu d'attention et d'amour pour leur épanouissement.

Outre les fournitures et manuels scolaires qu'elle offre aux enfants, l'association Kiminou leur offre aussi des vêtements et autres objets d'utilisation courante pour qu'ils vivent comme tous les enfants du monde. Des opérations de parrainage et d'identification des freins sociaux à la scolarisation sont également envisagées par l'association Kiminou. Ravis et heureux de recevoir ces dons, plusieurs enfants ont remercié l'association pour ce geste de coeur.

Signalons que l'année dernière, cette association a remis des kits scolaires à près desoixante enfants de Nkayi qui verront d'ici peu leur bibliothèque être réhabilitée. Le projet d'électrification par panneaux solaires des salles de classe de cette localité et l'équipement en eau des sites scolaires et periscolaires, sans oublier la création d'une salle d'études dans la ville de Nkayi, et la mise en place d'un projet de maraîchage figurent aussi dans le canevas de l'association qui veut réaliser beaucoup de projets au Congo, avec le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics, des associations et fondations sœurs.