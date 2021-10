Ile Maurice: Infrastructure - le Victoria Urban Terminal opérationnel le 17 novembre

Initialement prévu pour octobre, c'est finalement en novembre, que la phase une du Victoria Urban Terminal (VUT), construit par General Construction Co Ltd (GCC), sera ouvert au public.

L'édifice à l'horizontale, qui allie modernisme et ancienneté, accueillera ses premiers visiteurs à partir du 17 novembre. Un Food court et un large éventail d'espaces commerciaux, notamment de grandes enseignes locales et internationales, pharmacies, opticiens... occuperont le même espace.

L'ouverture, qui coïncide avec la période de fin d'année, devrait être bénéfique aux commerçants et booster les ventes après des mois difficiles en raison du confinement. Sur le chantier, l'heure est aux dernières retouches avant la grande ouverture, le mois prochain. Selon le calendrier des travaux, il est prévu que GCC livre le chantier en fin de semaine prochaine. Toutefois, l'ancien bâtiment en pierre taillée de la National Transport Authority au look plus moderne après deux ans de rénovation, se démarque déjà. «Certaines parties de la façade étaient noircies par les flammes et à d'autres endroits, il a fallu démonter les pierres taillées ou les enlever pour les remplacer par d'autres pierres. Ces travaux ont pris deux ans», avait expliqué Patrick Couronne, membre de l'administration.

Un travail de longue haleine pour redonner ses lettres de noblesse au bâtiment historique classé patrimoine national en 1988. Pour respecter ses délais, GCC a mobilisé plus de 200 ouvriers sur le chantier. Par ailleurs, la connexion de la passerelle entre le Victoria Urban Terminal et la gare du métro au Caudan est en voie d'être finalisée. Si les escaliers sont déjà prêts, l'ascenseur est en cours d'aménagement. Cette passerelle ou Rainbow Bridge, peinte aux couleurs de l'arc-en-ciel, pèse au total 280 tonnes, et elle a été assemblée grâce à 130 tonnes de métal et presque 150 tonnes de béton. Il a fallu deux mois de fabrication, quatre semaines de pré-assemblage et 15 jours pour l'installer au-dessus de l'autoroute.

Installée le 16 juin, la passerelle, qui fait 60 mètres de long et 6 mètres de large, permettra aux visiteurs d'avoir une connexion directe entre le centre-ville et le Caudan Waterfront, sans avoir à faire un grand détour par le tunnel. Le projet de réaménagement, de modernisation et d'exploitation du VUT est mis en œuvre par la Victoria Station Ltd, sous la supervision du ministère des Infrastructures nationales. Le coût total du VUT réparti en quatre zones sur une superficie de 50 000 m2 , est de Rs 1,9 milliard.