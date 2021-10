Congo-Kinshasa: ACOFEPE lance la formation de 20 chevalières de la plume sur le leadership féminin dans les médias

Grâce à l'appui technique d'Internews, 20 femmes journalistes de la presse écrite de la ville de Kinshasa, ont débuté ce lundi 11 Octobre 2021, une session de formation portant sur le renforcement des capacités en Leadership féminin dans les médias, au centre pour handicapés physiques, situé dans la municipalité de la Gombe.

Au premier jour de formation, les deux expertes de cette session ont introduit leurs modules. Grâce Ngyke avec la Gestion éditoriale et Astrid Tambwe pour le Leadership féminin en Genre. Cette dernière a exhorté les chevalières de la plume à prendre conscience de la crise du leadership féminin, afin de résoudre et prétendre à des postes de responsabilité au sein de leurs rédactions respectives.

Pour sa part, Grâce Ngyke a appelé les participantes à faire preuve de passion, de conscience et d'ambition afin de devenir des bonnes leaders et cadres de rédaction occupant des postes de Directeur de Publication, de Rédacteur en Chef et de Secrétaire de Rédaction.

Selon le chargé de projet de l'ACOFEPE, M. Didier Mbu'y, cette formation a pour objectif d'augmenter le nombre de femmes leaders dans la presse écrite et en ligne, de préparer les participantes aux fonctions d'Éditeur, de Directeur de Publication, de Secrétaire de rédaction, leur apprendre les aptitudes pour planifier et superviser le traitement et la diffusion des contenus médiatiques dans une perspective Genre et améliorer leurs compétences dans l'utilisation des TIC dans le journalisme.

"Cette session de formation de trois jours visent des chefs de rubriques, reporters, correspondantes, collaboratrices extérieures œuvrant dans la presse imprimée ou électronique principalement, et à la radio accessoirement.", a-t-il renchéri.

Il sied de noter que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet «Renforcement des radios rurales pour une formation impartiale en RD Congo», avec l'appui financier de l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA en anglais) et l'assistance technique d'Internews.