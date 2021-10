Congo-Kinshasa: ONU-femmes organise trois jours d'atelier sur l'intégration du genre dans le programme de développement

L'Organisation des Nations Unies femmes en République Démocratique du Congo, en collaboration avec l'Unité de Coordination des Projets (UPC), organise trois jours d'atelier du 11 au 13 octobre au salon Kasaï de Pullman Hôtel à Gombe.

Cet atelier de trois jours va tabler sur l'intégration du genre dans les programmes de développement en faveur des cadres de l'unité de coordination des projets et des partenaires du projet d'appui au développement des micro, petits et moyennes entreprises (PADMPME).

En ce premier jour, la représentante de l'Onu femme RDC, Awa Ndiaye Seck a marqué de sa présence. Elle en a profité pour encourager les participants à ces assises à renforcer davantage ce genre d'initiative pour la promotion et l'autonomie de la femme. « L'importance primordiale de l'égalité de sexe dans le développement, outil de l'intégration du genre dans le cycle projet, la planification et budgétisation sensibles au genre , suivis et évaluations, annotations et mobilisations des ressources, la dimension genre et impulsion d'un climat favorable aux affaires et l'exploitation et abus sexuel dans le milieu d'affaires », sont les modules qui seront pendant ces trois jours.

Il sied de préciser que cet atelier est organisé avec comme objectif d'améliorer la compréhension et la confiance auprès des participants à ces travaux. Dans un élan de voir les participants à ces assisses d'assimiler les notions, les pratiques et outils de pris en compte de genre dans les axes programmatiques pour une restitution intégrale dans leur entités et services respectifs. Et, de s'engager par une planification individuelle des actions concrètes à entreprendre.