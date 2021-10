Afrique: University of Accountancy and Management Studies, une université fantôme au Togo ?

En tout cas, tout porte à le croire dans la mesure où cette supposée université n'a pas d'existence légal dans le pays de Faure Gnassingbé.

C'est bien ce qu'a fait savoir le Prof. Ihou Watéba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à un citoyen togolais qui l'a sollicité pour en savoir plus. En effet, en réaction au courrier d'un citôyen qui voudraie en savoir sur l'existence légale de cette université, le ministre a indiqué, « en réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'il n'existe, au Togo, aucun établissement d'enseignement supérieur du nom de 'University of Accountancy and management studies' ». Et de poursuivre, « par conséquent, les diplômes délivrés par cet établissement sont nuls et sans effets ».

En voilà qui est clair. Prudence, prudence et prudence donc dans le choix des établissements d'enseignement supérieur pour ne pas être confronté par la suite à un problème d'existence légale.