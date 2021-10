Sénégal: Elections territoriales - Les Verts (aussi) annoncent une coalition

Les Partis et mouvements écologiques du Sénégal regroupés autour de « Alternative/Les Verts » comptent participer aux prochaines élections communales et départementales du 23 janvier 2022. A cet effet, ils procéderont au lancement officiel de leur coalition vendredi prochain.

Les écologistes du Sénégal vont participer aux territoriales sous leur propre bannière. Ils vont lancer la coalition « Alternative, Les Verts basée « sur le consensus, le vendredi 15 octobre 2021. Cette coalition « naturelle » regroupe une dizaine de partis et mouvements écologiques qui ont en partage « la doctrine des Verts mondiaux et de l'Ecologie politique », souligne un communiqué.

En outre, ses initiateurs, qui ont « minutieusement travaillé à la base avec les populations locales pour son avènement » aux fins de « conquérir les communes et départements les plus affectés par les conséquences des travers écologiques et environnementaux, découlant du dérèglement climatique, de même que la problématique de la santé publique et du bien-être socio-économique », annoncent l'adhésion d'une dizaine d'autres mouvements écologiques.

Tout en rappelant que « la priorité écologique est gage de paix, de stabilité sociale et de consolidation de la démocratie », ils sont également convaincus que « c'est en plaçant l'écologie à la source des décisions, qu'adviendra le développement durable et inclusif au Sénégal ».

Leur plaidoyer a fini de « convaincre le peuple sénégalais, au niveau de conscientisation à la citoyenneté active avéré, sur l'urgence d'adopter l'écologie politique et le courant des Verts mondiaux, moyens les plus indiqués pour aller vers des modes de productions et de consommations durables ». Mamadou Lamine DIEYE