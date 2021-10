Maroc: SM le Roi félicite le président de la Guinée Équatoriale à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Guinée Équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Obiang Nguema et de davantage de progrès et de prospérité au peuple équato-guinéen frère.

SM le Roi exprime Sa satisfaction des relations fraternelles solides basées sur la coopération fructueuse et la solidarité continue unissant le Maroc et la Guinée Équatoriale, exprimant Sa ferme détermination à poursuivre l'action avec M. Obiang Nguema pour consolider ces relations et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples pour leur bien et en contribution à la réalisation du développement partagé au continent africain et au renforcement de son unité.