Algérie: L'industrie pétrolière nécessitera 11,8 billions de dollars d'ici à 2045

Alger — L'industrie mondiale pétrolière aura besoin de 11,8 billions de dollars d'investissements d'ici à 2045, a estimé le secrétaire général de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed Barkindo.

"Nous estimons que les besoins cumulés d'investissement liés au pétrole totaliseront environ 11,8 billions de dollars de 2021 à 2045 ", a-t-il déclaré lors du premier atelier technique de l'Opep avec des représentants des sociétés énergétiques des pays signataires de la déclaration de Coopération (Doc), tenu lundi par vidéoconférence, rapporte l'Organisation sur son site web.

Il a poursuivi en soulignant le rôle important que le pétrole et le gaz devraient jouer à l'échelle mondiale dans les années à venir.

Se référant au World Oil Outlook 2021 de l'OPEP, M. Barkindo a noté que la demande d'énergie primaire devrait augmenter de 28% d'ici 2045. Toutes les formes d'énergie, y compris le pétrole et le gaz, seront ainsi nécessaires pour répondre à ces besoins croissants.

Evoquant la question du changement climatique et la prochaine Conférence "COP26", il a souligné la nécessité d'adopter une approche inclusive, juste et équilibrée pour aborder la transition énergétique.

S'agissant de l'atelier technique avec les compagnies pétrolières, le Sg de l'Opep a souligné que cet événement marquait une nouvelle étape dans les efforts de sensibilisation en cours de l'Organisation.

Selon le communiqué de l'Opep, l'atelier constitue une initiative de sensibilisation de l'Organisation pour promouvoir le dialogue et la coopération internationale à l'appui de son objectif primordial de favoriser une stabilité durable sur le marché mondial du pétrole.

Dans sa première édition, l'atelier a attiré plus de 100 participants, y compris des délégués des compagnies pétrolières nationales des pays membres de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP participant à la Charte de coopération, en plus des participants des compagnies pétrolières internationales et des experts de l'industrie et analystes.

Les présentations et les discussions ont porté sur un certain nombre de questions liées au secteur de l'énergie, y compris les perspectives des compagnies pétrolières nationales et internationales, le rôle du pétrole dans la transition énergétique, les efforts pour soutenir les projets de capture de carbone, les opportunités et les défis associés à une industrie en évolution rapide dynamique ainsi que des sujets liés à la COP26 prévue du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow.