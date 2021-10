Algérie: Jeunesse et sport - Sebgag et son homologue nigérien évoquent le renforcement de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, et son homologue du Niger, Adamo Seko Doro, ont examiné à Niamey "les voies et moyens de développer et renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse et des sports, en sus de plusieurs autres dossiers d'intérêt commun", a indiqué mardi un communiqué du ministère (MJS).

La réunion de travail entre les deux ministres s'est tenue lundi, au lendemain de l'arrivée de M. Sebgag à Niamey pour assister au match retour entre les sélections nationales de football des deux pays, au titre des qualifications à la Coupe du monde de football Qatar-2022.

Les deux ministres ont présidé une réunion qui a porté sur plusieurs axes dont "les voies et moyens susceptibles de développer et de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse et des sports, en sus de plusieurs autres dossiers d'intérêt commun", selon la même source.

Etaient présents à la réunion, des cadres supérieurs du ministère de la Jeunesse et des Sports de la République du Niger, à savoir le secrétaire général, le directeur général des sports et un nombre de conseillers.

Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a réitéré à l'adresse de son homologue nigérien son invitation pour prendre part à la réunion des ministres africains du secteur, prévue en novembre prochain à Alger.

La visite de travail d'Abderrazak Sebgag au Niger intervient, précise le MJS, sur invitation du ministre nigérien de la Jeunesse et des Sports, Adamo Seko Doro.