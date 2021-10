Afrique: 1,7 milliards de dollars pour moderniser trois ports africains dont celui de Dakar

Dakar — DP World, leader de la chaine logistique mondiale et le Groupe CDC, institution de financement du développement du Royaume-Uni et investisseur à impact, ont scellé un partenariat d'un montant de 1,7 milliards de dollars dans l'objectif de moderniser et de développer trois ports à Dakar (Sénégal), Sokhna (Egypte) et Berbera (Somalie), annonce un communiqué transmis à l'APS.

La même source renseigne que ce partenariat vise également à accélérer le potentiel commercial de l'Afrique sur le long-terme et de transformer les perspectives économiques de millions de personnes,

La plateforme, écrit le communiqué, couvre une période d'investissements à long-terme, en relevant que DP World s'engageant à hauteur d'1 milliard de dollars et CDC à hauteur de 700 millions.

Le texte signale que ces investissements aideront à lutter contre le déséquilibre notable au niveau du commerce international, en soutenant la modernisation et l'agrandissement de ports et de plateformes logistiques terrestres à travers l'Afrique, en commençant par le port de Dakar (Sénégal), de Sokhna (Egypte) et de Berbera (Corne de l'Afrique).

"D'ici 2035, il est estimé que l'agrandissement du port (Dakar) devrait permettre une activité commerciale participant à hauteur de 18% du PIB et pesant 36% du commerce national", renseigne la même source.

Elle ajoute que plus de 48% de la population sénégalaise et une part significative de la population du Mali qui est de 20 millions de personnes devraient en bénéficier.

"2,3 millions d'emplois au Sénégal seront indirectement soutenus .Cette nouvelle expansion, bénéficiant d'un investissement de près d'un milliard de dollars, sera le plus gros investissement direct étranger terrestre que le pays ait jamais eu", ont fait savoir les signataires de ce partenariat.