Congo-Brazzaville: Audiovisuel - L'Unesco présente la cartographie des industries du cinéma africain

L'Unesco vient de rendre public son rapport sur l'industrie cinématographique africaine qui contient des recommandations stratégiques pour aider le secteur.

Intitulé « L'industrie du film en Afrique : tendances, défis et opportunités de croissance », le rapport cinématographique de l'Unesco sur l'industrie cinématographique africaine contient des recommandations pour aider le secteur à réaliser son potentiel estimé de création de plus de vingt millions d'emplois et de contribution de vingt milliards de dollars au Produit intérieur brut (PIB) du continent. Un potentiel qui reste largement inexploité en dépit de l'augmentation de la production à travers le continent, selon ce rapport.

Le secteur audiovisuel africain emploie actuellement cinq millions de personnes et représente cinq milliards de dollars du PIB à travers l'Afrique. La production dans des pays, comme le Nigeria, s'élève à 2500 films par an. Le rapport contient également des recommandations stratégiques pour aider ce secteur . Ce document est la première cartographie des industries du cinéma et de l'audiovisuel du continent. Il vise à aider l'industrie du film et les décideurs à prendre la mesure de la situation actuelle et à organiser de façon stratégique la croissance à venir du secteur. « Ce rapport met en évidence le grand potentiel du secteur audiovisuel africain, à la fois en termes de créativité et de croissance », a déclaré la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, pour atteindre son plein potentiel, qui lui permettrait de créer plus de vingt millions d'emplois et de contribuer à hauteur de vingt milliards de dollars au PIB combiné du continent.

L'équipement cinématographique numérique bon marché et les plateformes en ligne ont permis une distribution directe aux consommateurs et donné naissance à une nouvelle économie pour les créateurs de contenus, a indiqué l'Unesco. Et l'Afrique ne détient qu'un écran de cinéma pour 787 402 habitants, ce qui en fait le continent dont le nombre de salles de cinéma est le plus faible, souligne le rapport. Le piratage est un autre problème majeur pour cette industrie et malgré l'absence de données précises, le rapport estime qu'il fait perdre 50% à plus de 75 % des revenus des industries du film et de l'audiovisuel.

Le rapport souligne également que seulement dix-neuf pays africains sur cinquante-quatre (soit 34 %) offrent un soutien financier aux réalisateurs. Il identifie aussi des difficultés qui affectent cette industrie de façon récurrente, notamment la liberté d'expression : dans quarante-sept pays, les professionnels de ce secteur font état de restrictions sur les questions qu'ils peuvent traiter dans leurs créations. L'enseignement, la formation et l'accès à internet ont également une incidence sur les industries cinématographique et audiovisuelle africaines.

La directrice générale de l'Unesco a appelé à renforcer la coopération internationale pour permettre aux cinéastes de tous les pays de s'exprimer et développer des industries culturelles et créatives viables ainsi que compétitives.