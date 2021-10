Congo-Brazzaville: Descente parlementaire - les sénateurs de Pointe-Noire restituent les travaux de la 12e sessions du Sénat

Le collectif conduit par le vénérable Gabriel Nzambila, président de la commission Défense et sécurité du Sénat, était face aux élus locaux de la ville côtière, le 11 octobre à la mairie centrale, pour leur rendre compte des travaux de la 12e session de la chambre haute du Parlement, tenus du 2 juin au 13 août et ceux de la 14e session extraordinaire, qui ont eu lieu du 3 au 7 septembre.

La descente des sénateurs élus à Pointe-Noire a coïncidé avec l'ouverture des travaux de la 13e session ordinaire du Conseil municipal et départemental de cette ville. Au cours de cette rencontre, les élus locaux ont été informés des dix-sept affaires qui ont constitué la 12e session et d'autres affaires de la 14e.

S'agissant de la 12e session, ces derniers ont été informés sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo ; le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel « 6890-CG » pour le projet de renforcement du système de santé Kobikisa, entre la République du Congo et la Banque mondiale ; le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel « 6953-CG » pour le projet de la riposte d'urgence à la covid-19, entre la République du Congo et la Banque mondiale et d'autres affaires.

Les élus locaux ont, en outre, été informés de quelques préoccupations qui ont focalisé le questionnement des sénateurs à l'endroit des membres du gouvernement, notamment le fonctionnement des conseils départementaux et municipaux ; le recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique ; le paiement des pensions de retraite ; le manque de cimetière public à Brazzaville ; le recrutement par vague à la gendarmerie nationale ; le rançonnage par les agents de force publique et les bandes incontrôlées sur les routes nationales ; le manque criard du personnel soignant dans les hôpitaux ; les pénalités abusives à l'Energie électrique du Congo et à La Congolaise des eaux; la gestion des enseignants sortis de l'Ecole normale supérieure et l'Ecole normale des instituteurs par les écoles privées et leur prise en compte à la Caisse nationale de sécurité sociale et autres.

A ces préoccupations, le collectif des sénateurs a apporté des réponses qui ont plus ou moins éclairé la lanterne des conseillers municipaux et départementaux.

Le collectif des sénateurs de Pointe-Noire était composé des vénérables Gabriel Nzambila, Victor Foudi, Bernard Batchi et Antoine Loemba.