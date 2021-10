Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'attestation de vaccination bafouée dans la ville océane

Bon nombre de gens se posent la question, depuis le 30 septembre, à Pointe-Noire sur l'importance de l'attestation de vaccination contre la covid-19, après que des agents de la force publique ont déchiré celle d'un jeune garçon.

La scène s'est déroulée à l'entrée Tchiali, quartier situé dans l'arrondissement 5 Mongo-Mpoukou, où un jeune homme, après avoir été interpellé pour non port du masque, a vu son attestation être déchirée comme un vulgaire papier par un des éléments de la force publique sillonnant les quartiers dans un véhicule. Cela, à la stupéfaction des habitants du quartier ainsi que des passants. Ce jeune homme a expliqué : « Nous sommes venus chez le menuisier faire réparer un meuble. Pendant que nous attendions, un véhicule de police BSIR s'est arrêté. Ceux qui étaient dedans m'ont interpellé puis m'ont demandé pourquoi je ne portais pas de masque. J'ai expliqué que c'est parce que je suis déjà vacciné. Ils ont voulu une preuve et je leur ai présenté mon attestation de vaccination. Ils ont regardé et l'un d'eux l'a déchirée comme si c'était un simple papier puis ils ont démarré et sont partis. Les gens qui ont suivi la scène étaient tous étonnés ».

Ces faits ont suscité beaucoup de réactions et de débats non seulement dans le quartier où ils se sont produits, mais aussi ailleurs dans la ville. Et jusqu'à présent les points de vue et les interrogations fusent : l'attestation de vaccination est-elle réellement importante ? Si oui pourquoi la déchirer ? Ce document sert-il ou servira-t-il vraiment ? Le gouvernement a dit qu'à partir de novembre, il faut en avoir pour accéder à certains lieux. Pourquoi la déchire-t-on ici ?

Convaincus de l'importance de ce document, d'aucuns ont estimé que les autorités devraient interpeller les éléments de police concernés et aussi sensibiliser la force publique à l'importance du vaccin et de l'attestation de vaccination contre la covid-19. Un père de famille ayant requis l'anonymat a déclaré : «Ce genre d'actes remet en question les efforts des autorités du pays à convaincre les Congolais de se faire vacciner et ce n'est pas bon. L'attestation de vaccination est importante. Si ceux qui sont censés faire respecter les mesures du gouvernement pour lutter contre la covid-19 ne reconnaissent pas l'importance de l'attestation de vaccination, c'est grave. Ils doivent être interpellés ».