Afrique: Economie numérique - Google prévoit investir un milliard de dollars sur cinq ans en Afrique

L'investissement annoncé vise à favoriser un accès rapide et abordable à internet et un soutien financier aux start-up locales.

Selon les estimations de la Banque mondiale (BM), moins d'un tiers de la population africaine est actuellement connecté à l'internet haut débit, dont la moitié de la population a moins de 18 ans. Il s'agit d'un marché prometteur pour Google, qui envisage un plan d'investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans, promettant un accès plus rapide et abordable à internet ainsi qu'un soutien financier aux start-up locales. « Il y a du travail à faire pour rendre l'internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain. Je suis ravi de réaffirmer notre engagement envers le continent en investissant un milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir la transformation numérique de l'Afrique », a déclaré le président directeur général de Google, Sundar Pichai.

Les segments d'intervention du financement de Google sont : l'amélioration de l'accès à internet et les produits numériques, le soutien aux start-up, l'autonomisation des entreprises et le soutien aux associations à but non lucratif. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès à internet, Google déploie actuellement le câble sous-marin Equiano qui traversera l'Afrique du Sud, la Namibie, le Nigeria et Sainte-Hélène pour relier le continent à l'Europe.

Google annonce également la mise à disposition de Plus Codes, un système d'adressage gratuit et open source, permettant de fournir des adresses et de faciliter l'accès de la population à divers services en ligne, notamment l'e-Eommerce. « Inspiré par la scène innovante des start-up technologiques africaines », le directeur général de Google en Afrique, Nitin Gajria, a affirmé être « fermement convaincu que personne n'est mieux placé pour résoudre les plus grands problèmes de l'Afrique que les jeunes développeurs et créateurs de start-up ». L'entreprise prévoit également lancer un fonds d'investissement pour l'Afrique de cinquante millions de dollars qui fournira aux start-up un accès aux employés, au réseau et à ses technologies pour les aider à créer des produits significatifs pour leurs communautés.

Quant à l'autonomisation des petites entreprises et des entrepreneurs du Ghana, du Kenya, du Nigeria et d'Afrique du Sud qui ont résisté aux difficultés économiques nées de la pandémie, Google va leur octroyer des prêts à faible taux d'intérêt. Une enveloppe de dix millions de dollars sera mise à leur disposition. Pour les organisations à but non lucratif, Google va mettre en place un soutien financier de quarante millions de dollars pour les aider davantage à répondre aux défis qu'elles observent dans leurs communautés.

Grâce à l'initiative GrowWith Google, le géant du numérique rappelle avoir formé, depuis 2017, plus de six millions de jeunes africains au numérique et avoir permis à dix millions d'Africains d'accéder pour la première fois à internet grâce à son système Android. Il faut dire que la covid-19 a suscité un regain d'intérêt pour le numérique en Afrique. Le haut débit, l'innovation, la numérisation sont quelques-uns des secteurs où les investissements affluent. Google qui croit au potentiel économique du numérique pour le continent est décidé d'y mettre davantage les moyens. Il s'agit-là d'une opportunité de tirer profit des dividendes numériques d'ici à 2025.