Congo-Brazzaville: Saison 2021-2022 - Le ministère des Sports place l'athlète au centre de tout

La saison sportive 2021-2022 a été officiellement lancée, le 12 octobre, par le ministre chargé des Sports. Placer l'intérêt de l'athlète au centre de toutes les actions, tel est le sens que Hugues Ngouélondélé a donné à cette reprise de l'activité sportive.

« Pour aller le plus loin ensemble, crédo cher à son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat, nous devons tous nous ranger en ordre de bataille en plaçant l'intérêt de l'athlète au centre de nos actions afin d'améliorer l'éthique de notre sport voué depuis un certain temps aux querelles intempestives et inappropriées. Prenons le pas du bon pied pour un départ réussi de la saison 2021-2022... », a indiqué le ministre.

C'est ainsi que devant le président du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) et celui du Comité paralympique ainsi que ceux des fédérations sportives nationales, Hugues Ngouélondélé a rappelé les défis qui attendent les athlètes congolais pour le compte de la nouvelle saison. « Au cours de la nouvelle saison, plusieurs défis nous attendent dont les 9es Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La préparation de nos athlètes aux Jeux africains d'Accra 2023 et les Jeux olympiques Paris 2024 », a-t-il rappelé. Hugues Ngouélondélé compte sur une participation honorable des Diables rouges à ces grands rendez-vous. Aussi a-t-il exhorté les fédérations sportives nationales à se mettre résolument au travail pour affiner les prestations des athlètes engagés.

L'ouverture de la saison sportive constitue pour le Cnosc un pas important en ce début de l'olympiade 2021-2024 dont la fin sera marquée par les Jeux olympiques (JO) de Paris. Après une faible participation aux JO de Tokyo, le Cnosc a souligné que son président doit se ressaisir pour se mettre au diapason des autres pays . « Ce ressaisissement passe, entre autres, par la préparation tout au long de l'olympiade des athlètes dont les listes nous ont été communiquées par leurs fédérations respectives. Il s'agit des fédérations à sport olympique », a précisé Raymond Ibata.

Après la sélection faite par la Commission sport de haut niveau, a-t-il ajouté, une vingtaine des dossiers sera transmise dans les brefs délais à la Solidarité olympique en vue de l'obtention d'une bourse olympique. « Ceux qui ne seront pas retenus à ce niveau et les meilleurs parmi le reste, le Comité national olympique et sportif congolais s'emploiera avec son ministère de tutelle à rechercher tout moyen pour leur allouer des bourses locales. Il va du devoir du Congo de présenter aux prochains Jeux olympiques une délégation digne de sa réputation sportive africaine », a-t-il signifié.

Notons que dans le cadre de la charte de bonnes relations entre l'Etat et les fédérations nationales et internationales, le ministre chargé des Sports a, par ailleurs, rappelé aux fédérations sa volonté de leur faire signer des contrats d'objectifs afin de déterminer les conditions d'un partenariat stratégique. « Il s'agit d'un processus qui suivra son cours avec l'ensemble des fédérations de manière progressive », a précisé Hugues Ngouélondélé, avant d'exhorter les acteurs du sport à se faire vacciner dans la perspective, a-t-il dit, d'atteindre l'immunité collective contre la covid-19 souhaitée par le gouvernement.