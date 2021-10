Congo-Brazzaville: DGIFN - Le directeur général veut dynamiser l'inclusion financière

Le nouveau directeur général des institutions financières nationales (DGIFN), Jean Pierre Nonault, entend tout mettre en œuvre pour rendre dynamique et innovante son institution, en vue de favoriser l'inclusion financière.

« Mon objectif est d'accélérer la transformation de la structure, d'intensifier notre travail sur le périmètre d'intervention qui nous a été confié. Toutes les mesures seront prises pour améliorer le fonctionnement et l'image de la DGIFN », a indiqué le directeur général, le 12 octobre, à Brazzaville lors d'une réunion de prise de contact avec ses collaborateurs. Il a, en même temps, exhorté les cadres ainsi que tout le personnel à la ponctualité et à la disponibilité au travail.

Placée sous le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, la DGIFN assiste sa tutelle dans l'exercice de ses attributions dans le domaine des institutions financières nationales.

Composé de six directions (des établissements de crédit et assimilés; la microfinance; des assurances ; de la réglementation et du contentieux; du contrôle des services; des affaires administratives et financières), la DGIFN est chargée notamment de veiller à la régulation du système financier national et à la sécurisation des dépôts des épargnants; promouvoir la modernisation, la diversification et la sécurisation des moyens de paiement; suivre les activités des institutions financières nationales; participer à l'orientation et à la coordination des politiques relatives au système financier national; promouvoir l'extension, la diversification et l'implantation nationale des établissements de crédit et assimilés.