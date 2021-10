Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Halilhodzic « Il y a un super esprit d'équipe »

Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic s'est prononcé avant la rencontre qui oppose les Lions de l'Atlas aux Guinéens comptant pour la 2è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Premier de son groupe, le Maroc pourrait valider son billet ce mardi pour la Coupe du Monde 2022 en cas de victoire face à la Guinée. Vahid Halilhodzic espère tout donner dans cette rencontre pour un meilleur résultat.

« Il faut de la concentration, de l'implications à 100% et de l'ambition, sinon je peux me fâcher. Je ne serais pas du tout content. Cette spirale positive qu'on entame doit être maintenue le plus longtemps possible. Il y a pas mal de choses positives, défensivement et offensivement. Nous proposons enfin un jeu plus contrôlé, plus maîtrisé. Et ce qui me plaît le plus, c'est l'efficacité. Il y a un super esprit d'équipe et les remplaçants acceptent leur rôle », ajoute le technicien franco-bosniaque dans des propos relayés par le 360°Sport avant de continuer.

« La richesse et la qualité de cette équipe c'est que tout le monde marque, c'est ce qui s'appelle le football total. Je pense que cette équipe va atteindre un niveau supérieur prochainement », a ajouté le patron des Lions de l'Atlas.