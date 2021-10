Afrique de l'Ouest: BRVM - Embellie de la plupart des indicateurs du marché ce 12 octobre 2021

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 12 octobre 2021, la plupart des indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une embellie.

L'indice BRVM 10 a ainsi progressé de 0,73% à 146,67 points contre 145,60 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a gagné 0,39% à 187,61 points contre 186,88 points la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est ainsi passée de 5622,034 milliards FCFA le 11 octobre 2021 à 5644,024 milliards FCFA ce mardi 12 octobre 2021.

Celle du marché obligataire est, par contre, restée stationnaire à 7073,205 milliards FCFA.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 741,920 millions FCFA contre 484,956 millions FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 6,59% à 970 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 1 900 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 900 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 2,43% à 1 895 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,58% à 5 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 6,78% à 5 500 FCFA), BOA Mali (moins 3,11% à 1 870 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 4 010 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,20% à 2 005 FCFA) et BOA Niger (moins 2,02% à 5 095 FCFA).