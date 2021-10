Sénégal: [Enquête] Légalisation de l'avortement médicalisé - Une pilule qui passe mal

La légalisation de l'avortement médicalisé continue de susciter des controverses au Sénégal où le débat a été posé depuis les années 70. Les religieux et une partie des Sénégalais soutiennent que l'interruption thérapeutique de la grossesse est contraire à nos réalités socioculturelles. Alors que pour la taskforce qui rappelle le Protocole de Maputo signé par notre pays, il y a mille et une raisons de légaliser l'avortement médicalisé au Sénégal.

Une vieille controverse

La controverse sur l'avortement médicalisé ne laisse pas insensibles les populations. Catégoriques, certains estiment qu'il doit être interdit sous toutes ses formes. D'autres pensent qu'il doit être autorisé dans des cas bien précis.

Le débat sur l'avortement médicalisé refait rage au Sénégal. Plusieurs organisations de la société civile, notamment celles défendant les femmes, s'activent pour que l'avortement soit autorisé au Sénégal en cas de viol, d'inceste ou d'atteinte à la vie de la mère. Face à ces associations, d'autres organisations comme le Comité de défense des valeurs morales, le Syndicat des travailleurs de la santé, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal... s'érigent en bouclier afin qu'une loi légalisant l'avortement médicalisé ne soit jamais appliquée au Sénégal. On retrouve chez la population les mêmes confrontations d'idées notées sur les plateaux de télé, les radios, les réseaux sociaux. À Keur Massar, la question intéresse au plus haut point les habitants qui suivent l'actualité. Au quartier Serigne Mansour, Babacar Diop, la soixantaine mais toujours très actif, s'oppose totalement à l'avortement. « On est à la fin des temps. Il est plus difficile d'être dans la vérité que de tenir des braises entre ses mains. On ne peut pas cautionner l'avortement médicalisé dans un pays religieux comme le Sénégal. C'est même impensable. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui veulent légaliser l'avortement au Sénégal », lâche-t-il d'emblée. Si une loi autorisant l'avortement médicalisé était appliquée, ce serait la porte ouverte à toute sorte de dérive, estime M. Diop. Dans ce cas, « une fille peut aller faire tout ce qu'elle veut. En cas de grossesse, elle peut accuser faussement quelqu'un de l'avoir violée pour avoir le droit d'avorter. Un innocent peut même être accusé de viol et cela mènerait vers d'autres problèmes. Si jamais l'avortement médicalisé était autorisé, ce serait une porte ouverte pour ceux qui envisagent de dépénaliser l'homosexualité », assène-t-il. D'après lui, l'avortement médicalisé ne doit être autorisé qu'en cas de force majeure. « Cet avortement ne doit être autorisé que si la santé et la vie de la mère sont en danger. Ce sont des forces venues de l'extérieur qui veulent nous imposer des lois qui ne sont pas en accord avec nos réalités sociales et culturelles », ajoute Babacar Diop.

Barka Niang convoque aussi la religion pour rejeter toute légalisation. « Il faut seulement appliquer ce que Dieu nous a ordonné de faire. On peut tout changer sur cette terre sauf les lois de Dieu », dit-il. Il encourage le retour aux enseignements religieux pour éviter les mauvaises influences « venues de l'extérieur ». « Je suis foncièrement contre l'avortement médicalisé. C'est mauvais. Si c'est autorisé au Sénégal, on se rendra très vite compte des conséquences néfastes que cela provoquerait », avertit-il.

Même son de cloche auprès d'Amadou Diop. « Nous sommes dans un pays de croyants. Nous ne pouvons donc pas être d'accord avec l'avortement. Il n'est pas normal pour une femme de traîner dans les rues jusqu'à contracter une grossesse et décider de mettre un terme à celle-ci en avortant. Musulmans et Chrétiens ne sont pas d'accord. Si les catastrophes ont augmenté dans ce pays, c'est aussi à cause de la dégradation des mœurs », soutient-il. Aliou Lô fustige également les influences extérieures et crie à l'infamie. « Ce sont des pays occidentaux qui veulent nous l'imposer mais ce n'est pas en accord avec nos valeurs. L'avortement est un crime. L'Islam a parlé des différentes étapes de la grossesse et du moment où l'âme est insufflée au fœtus. Oser s'attaquer à ce fœtus est une infamie », répond-il, tout en alertant les familles religieuses « à réagir et condamner avec la dernière énergie l'envie de certaines personnes de légaliser l'avortement au Sénégal ».

Pour Amy Sow, célibataire de près d'une trentaine d'années, autoriser l'avortement médicalisé peut-être un « précédent dangereux ». « Nous avons nos propres réalités sociales et religieuses. Il est bien de s'ouvrir au monde mais il est tout aussi dangereux de prendre toutes les influences étrangères. À mon humble avis, l'avortement ne devrait être autorisé que si la grossesse est susceptible de mettre en danger la vie de la mère. D'ailleurs, c'est à cette seule condition que l'Islam l'autorise », dit-elle.

Rencontrée au Point E, Aïda Sall, tout en évitant de cautionner l'avortement, demande aux autorités étatiques d'aider davantage les jeunes mères victimes de viol ou d'inceste. Elle plaide pour la prise en charge des victimes et des enfants incestueux. Qu'il soit médicalisé ou clandestin, l'avortement est un meurtre aux yeux d'Abdoulaye Sène, informaticien. « Ce sont les féministes qui nous tympanisent avec la légalisation de l'avortement. Cela ne se fera jamais dans ce pays. Nous ne sommes pas des Blancs, nous sommes des musulmans. Si on avait respecté les préceptes de l'Islam, on n'aurait pas connu tous ces maux qui gangrènent la société », sermonne l'homme au physique athlétique.

L'étudiante Seynabou Dieng rame à contre-courant, indiquant qu'elle est favorable à l'autorisation de l'avortement dans certains cas. Selon elle, si la grossesse est issue d'un inceste ou d'un viol, l'avortement doit être autorisé au cas où la victime le solliciterait. « Le viol est quelque chose de très cruel. On vole à la femme ce qu'elle a de plus chère dans sa vie ; donc si elle en tombe enceinte, c'est sûr qu'elle ne va jamais aimer l'enfant, qui va toujours lui rappeler ces moments atroces. Donc, dans de pareils cas, l'avortement doit être autorisé », a-t-elle soutenu. Avant de faire savoir que ce sont ces victimes qui, très souvent, commettent l'infanticide. Parce que, regrette-t-elle, « il n'y a pas de structures de référence pour prendre en charge les victimes d'abus sexuels qui sont livrées à elles-mêmes ». Abou Faye, croisé non loin de la piscine olympique, abonde dans le même sens. À son avis, on peut permettre l'avortement si la grossesse est le fruit d'un viol avéré.

PROTOCOLE DE MAPUTO ET CODE PÉNAL

Deux textes qui n'émettent pas sur la même longueur

L'État a ratifié, depuis 2004, le Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Communément appelé Protocole de Maputo, il met, en son article 14, à la charge des États-parties l'obligation de donner accès à l'avortement aux femmes et aux filles porteuses de grossesses suite à un viol, inceste ou toute autre agression sexuelle, ou lorsque la santé mentale ou physique de la femme, de la fille enceinte ou du fœtus est menacée. Cependant, la loi pénale sénégalaise considère l'avortement provoqué comme une infraction grave. En effet, l'article 305 du Code pénal prévoit contre ses auteurs des peines d'emprisonnement allant de six mois à trois ans et/ou des amendes de 50.000 à un million de FCfa. Pour mettre en concordance ces deux articles, la présidente de l'Association des femmes juristes du Sénégal, par ailleurs commissaire de police à la retraite, prône la modification des dispositions de l'article 305 du Code pénal, à défaut de l'adoption d'une nouvelle loi permettant l'application du protocole. « La convention internationale prime sur la loi nationale. Donc, en signant ce protocole de Maputo, l'État du Sénégal devait modifier les dispositions de 305 pour permettre l'application de l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste », a-t-elle expliqué.

ABBÉ ROGER GOMIS, VICAIRE À LA PAROISSE ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR DE NIANING

« La vie humaine doit être respectée de manière absolue »

L'Église a une position tranchée sur l'avortement : elle n'est pas favorable à cette pratique qu'elle assimile à un meurtre.

L'Église catholique ne change pas de position sur la question de l'avortement. Elle s'oppose à cette pratique parce que la considérant comme un acte immoral. « La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception », relate-t-on dans le Catéchisme de l'Église catholique. L'abbé Roger Gomis, Vicaire à la paroisse Épiphanie du Seigneur de Nianing, a renouvelé son adhésion à la position de l'Église catholique sur la question de l'avortement médicalisé préconisé après un viol ou un inceste suivi de grossesse. Le guide religieux a précisé que l'Église catholique condamne le viol et l'inceste. « Dans la Bible, on retrouve d'ailleurs des interdictions relatives à l'incestueux dans le livre du Lévitique au chapitre 18. Toutefois, l'Église considère que lors du drame d'un viol ou d'acte incestueux, on ne répare pas les souffrances en tuant un innocent, l'enfant encore à naître ».

Dès l'instant de sa conception, alors qu'il n'est encore qu'un tout-petit embryon, il a droit à la même dignité (qui commence par le droit à la vie) que toutes les personnes humaines », explique le prêtre de l'archidiocèse de Dakar. Avant de tirer la conclusion : « L'Église est donc contre l'avortement car c'est un meurtre ». Et le prêtre diocésain de poursuivre : « Cela dit, on comprend très bien qu'une femme violée ou victime d'acte incestueux vit un drame et qu'elle doit être aidée. Mais elle doit l'être par rapport à la créature qu'elle a dans son sein. Elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. C'est l'agresseur qui est responsable ». E. KALY

IMAM AHMADOU MAKHTAR KANTÉ

« L'avortement est l'échec d'un projet de vie embryonnaire et fœtal »

L'Islam n'encourage pas l'avortement, qui est l'interruption d'un projet de vie, estime l'imam Ahmadou Maktar Kanté.

L'avortement est, quelque part, un échec d'un projet de vie embryonnaire et fœtal, déclare imam Ahmadou Makhtar Kanté. Mieux il est interdit par l'Islam parce que, rappelle-t-il, le faire, c'est interrompre un projet de vie, un processus vital qui a une valeur intrinsèque devant Dieu. « Même pour la vie animale ou végétale, l'Islam interdit la corruption, la destruction sauf s'il y a un danger ou une menace qui le justifie ; a fortiori la vie humaine. Donc, l'Islam ne va jamais encourager l'avortement », a martelé imam Kanté. Revenant sur l'avortement médicalisé qui fait débat présentement au Sénégal, il invite à faire attention sur les termes. Il soupçonne que le mot « médicalisé » soit une stratégie sémantique qui soit recevable chez les populations sénégalaises. Lesquelles, signale-t-il, sont fortement marquées par la religion et la tradition. « Il ne faut pas tricher avec les termes pour des questions sociétales, religieuses et philosophiques aussi importantes. Ce qu'on appelle au Sénégal l'avortement médicalisé n'est rien d'autre qu'une façon de parler de l'interruption volontaire de la grossesse. Laquelle est interdite par l'Islam parce que c'est un projet de vie qui est en jeu. On ne peut pas l'interrompre au loisir de la femme enceinte », explique-t-il, rappelant que pour l'Islam, le personnel médical n'a pas vocation à interrompre une grossesse. Il aide plutôt la femme qui pourrait avoir des difficultés avec sa grossesse. « Si la vie de la femme enceinte est menacée, il est autorisé en Islam de procéder à une interruption médicale de la grossesse. Ce n'est pas un avortement qui est laissé au libre choix de la femme enceinte. C'est le personnel médical qui fait le choix », a indiqué notre interlocuteur, avant de livrer les avis des jurisconsultes relatifs au cas la vie de la femme menacée par le développement de sa grossesse. Certains oulémas considèrent que jusqu'à quatre mois, si la vie de la femme est menacée par le développement de sa grossesse, on peut procéder à l'interruption volontaire de la grossesse. Ils se basent sur un Hadith du Prophète qui dit que « c'est au quatrième mois qu'un ange est envoyé par Dieu pour insuffler l'âme spirituelle dans le corps du fœtus et qu'avant cela on ne peut pas parler d'être humain ». Cependant, poursuit l'imam, d'autres savants ne sont pas d'accord. Selon eux, c'est avant 40 jours qu'on peut le permettre parce qu'il y a un autre Hadith qui dit que « au 40e jour de la grossesse, Dieu envoie un ange qui vient modeler l'embryon et commencer à former ses organes. Ils estiment donc qu'au-delà du 40e jour, il ne faut pas procéder à l'interruption volontaire de la grossesse ». Mieux, d'autres disent qu'à n'importe quel stade du développement de la grossesse, si la vie de la femme est menacée, on peut autoriser une interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire un avortement médicalisé.

INTERRUPTION THÉRAPEUTIQUE DE LA GROSSESSE

Le bioéthicien Joseph Mandy dévoile le protocole

Le médecin traitant ne peut pas, à lui tout seul, décider d'un avortement thérapeutique, précise docteur Joseph Mendy, médecin et juriste bioéthicien, qui détaille les critères régissant l'interruption thérapeutique d'une grossesse.

« L'avortement est une question bioéthique. La solution doit être trouvée au sein de la société après des discussions ouvertes et larges. Ce n'est pas une question que le médecin doit trancher tout seul », estime Dr Joseph Mendy, médecin neurochirurgien, juriste bioéthicien. Pour étayer ses propos, il évoque l'article 35 du Code de déontologie médicale, lequel dispose que l'arrêt de la grossesse peut être pratiqué lorsque l'utilisation d'une méthode thérapeutique ou d'une intervention chirurgicale est de nature à sauver la vie de la mère. Mieux, il faudrait que ce soit la seule voie qui reste pour sauvegarder la vie de la mère. « Le médecin traitant a des limites. Il ne peut pas, à lui tout seul, décider d'un avortement thérapeutique. Il doit s'attacher les services de deux de ses confrères dont l'un est inscrit sur la liste des experts près des Cours et Tribunaux et que ces deux médecins doivent aboutir à la même conclusion selon laquelle seule la méthode thérapeutique ou l'intervention chirurgicale est le seul moyen de sauvegarder la mère. Ils doivent attester ceci au moins dans un protocole dûment rédigé en trois exemplaires », explique Dr Mendy. L'un est remis à la femme et les médecins gardent, chacun, un exemplaire du protocole. Un quatrième protocole sans l'identité de la patiente est rédigé et adressé au président de l'Ordre national des médecins ».

Cependant, ces dispositions de l'article 35 du Code de déontologie médicale ne sont pas prises en compte par le Code pénal. Autrement dit, les médecins qui valident l'intervention thérapeutique peuvent tomber sous le coup de la loi. En effet, l'article 305 du Code pénal dispose que toute personne qui, par moyen thérapeutique ou tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement, est punie d'une peine d'emprisonnement. « Le code prévoit même de punir une femme qui aurait décidé, à elle seule, de provoquer l'avortement. Il sanctionne également toute personne qui aurait indiqué les moyens d'avortement à une femme. Le texte est très rigide alors que dans le Code de déontologie médicale, il est prévu l'avortement thérapeutique qui n'a pas été pris en charge dans le Code pénal », a souligné Dr Mendy, avant de dire qu'il y a un problème juridique qu'il faudrait corriger.

34.079 avortements constatés en 2020

Le nombre d'avortements constatés reste relativement élevé au Sénégal. Les services compétents, notamment la Direction de la santé de la mère et de l'enfant du Ministère de la Santé et de l'Action sociale, ont fait état d'un cumul de 34.079 avortements constatés en 2020 au Sénégal. La région de Dakar arrive en tête avec 6.948 cas, Thiès se pointe à la deuxième place avec 5.390 cas. La région de Diourbel se classe à la troisième position avec 3.704 avortements. À Kaolack, il a été constaté 2673 interruptions de grossesses, Louga est à la 6ème place avec 2384, Saint-Louis occupe le 7ème rang avec 2301 cas. Cette région est suivie par Kaffrine (2.122), Fatick (1.763), Matam (1.382), Kolda (1.219) et Ziguinchor (1.035).

Sur la liste des régions qui ont moins de 1000 interruptions de grossesses figurent Sédiou (888), Kédougou (632). L'avortement médicalisé n'est pas légalisé. Toutefois, il est autorisé lorsque le pronostic vital de la mère est engagé. Ce pronostic est déterminé par trois médecins différents. Il s'agit d'un gynécologue, d'un généraliste et d'un médecin légiste.

DIOR FALL SOW, MEMBRE DE LA TASKFORCE SUR L'AVORTEMENT MÉDICALISÉ EN CAS DE VIOL OU D'INCESTE

« Nous portons ce combat par pur humanisme »

Première femme procureur de la République du Sénégal, magistrate et membre fondateur de l'Association des juristes sénégalaises, Dior Fall Sow défend, dans cet entretien, le bien-fondé de la légalisation de l'avortement médicalisé au Sénégal. D'autant plus que notre pays a ratifié le Protocole de Maputo qui autorise l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste. En plus des arguments juridiques, cette responsable de la taskforce évoque également les concertations menées dans toutes les régions du Sénégal qui ont permis de lever des équivoques.

Vous portez le combat pour la légalisation de l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste. Qu'est-ce qui fonde votre démarche ?

Le projet sur la légalisation de l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste a provoqué, ces derniers jours, une levée de boucliers de certains religieux. Ils considèrent que notre projet est anti-islamique. Ils le perçoivent aussi comme un crime. Or c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 70, nous posons le débat sur l'avortement médicalisé. Depuis lors, nous avions mis l'accent sur les conséquences désastreuses. L'article 365 du Code pénal réprime l'avortement. L'article 35 du Code de déontologie médicale autorise l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire lorsque la santé de la mère est en danger. Notre position est claire et nette : nous n'avons jamais demandé d'enlever l'avortement du Code pénal mais d'ajouter un alinéa en cas d'agression sexuelle conformément au Protocole de Maputo. Il l'autorise « en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé morale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus ».

La loi sur la criminalisation du viol récemment adoptée dans notre pays a constitué un pas important pour le respect des droits de la femme. Il est le fruit d'un combat porté par nos mouvements dans le sens de réparer une injustice et de contribuer à un bien-être collectif. Le projet sur l'avortement médicalisé s'inscrit dans la même veine. Il est une continuité.

Quels sont les réels enjeux de ce combat ?

Nous l'avons remis sur le tapis pour plusieurs raisons. Quand une personne subit un viol ou un inceste, elle est, par exemple, désœuvrée et fait face à des bouleversements dans sa vie. Si les détracteurs s'étaient mis à la place des victimes ou avaient une sœur, une fille ou une tante dans cette situation, leur position serait différente.

L'inceste a toujours existé dans notre pays. On en a eu beaucoup de cas au Sénégal mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Il faut imaginer la situation des filles de dix ou de neuf ans qui frôlent la mort après avoir contacté une grossesse suite à une agression sexuelle. Mais il faut qu'on soit clair : si la personne qui a subi le viol est en mesure de garder sa grossesse et qu'elle ne veut pas l'enlever, c'est tout à son honneur.

L'autre raison est liée aux conventions internationales. Notre pays a ratifié pratiquement tous les conventions et protocoles qui consacrent ce droit à l'avortement. C'est le cas du Protocole de Maputo qui demande, sans réserve, en son article 14, que l'avortement médicalisé soit autorisé aux femmes porteuses d'une grossesse issue du viol ou de l'inceste. Quand on regarde la hiérarchie des normes, l'application de ces conventions renforcera la crédibilité de notre justice et notre État de droit.

Mais votre projet suscite des réactions mitigées. Des religieux ne sont pas favorables...

Par rapport à nos détracteurs, c'est important de dire que la position de l'Islam n'est pas absolue. La religion n'interdit pas de façon radicale l'avortement. Le problème qui se pose, c'est à partir de quel moment il peut être pratiqué. C'est le sens du combat mené depuis 2013 par la taskforce et un comité consultatif. Il regroupe des associations de femmes, notamment l'Association des juristes sénégalaises (Ajs), l'Association des femmes médecins (Afems) et le Réseau Siggil Jigeen. La taskforce a mené des enquêtes dans toutes les régions du pays pour discuter avec tous les segments de la société en vue de proposer des solutions adaptées à nos réalités socioculturelles. C'est pour vous dire nous n'agissons pas à la légère. Nous sommes des Sénégalaises, nous sommes des Africaines, nous sommes aussi des croyantes. Nous ne faisons pas du mimétisme. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de l'extérieur. Nous n'agirons jamais en contradiction avec nos réalités sociologiques.

Comment expliquez-vous alors cette levée de bouclier ?

J'estime que c'est dû à un problème de communication. Nous sommes ouvertes à toutes les discussions. Nous demandons à ce qu'un débat soit posé en toute objectivité et avec bonne foi avec tous les acteurs. Car nous n'avons jamais eu l'intention de brouiller des esprits. Nous travaillons en tenant compte des réalités de notre environnement, d'où l'importance d'un débat public serein et objectif. Nous sommes prêts à discuter et à clarifier notre position.

J'en profite pour rappeler que notre intention n'est pas de faire en sorte que l'avortement pur et simple soit légalisé mais que l'article 14 du Protocole de Maputo, ratifié par notre pays en 2004, soit appliqué. Cela pose un principe d'humanisme ; on n'a pas le droit de priver à ces victimes leur droit de mener une vie stable.

Certains ont mis en évidence la possibilité de placer les enfants issus de ces agressions sexuelles dans des orphelinats ou centres d'accueil. Quel est votre avis ?

Il faut reconnaître qu'il y a des jeunes filles victimes de viol ou d'inceste qui acceptent de garder leurs enfants. Mais à côté, un nombre important de victimes n'ont pas cette capacité. Elles ont du mal à supporter cela. Face à ce genre de grossesses non désirées, des mères tuent leurs enfants et d'autres font recours à l'avortement. Les chiffres parlent. Nous tenons à la prise en charge nécessaire de ces victimes. J'insiste surtout sur la communication. Il faut que les populations saisissent le sens de notre combat, lequel vise à aider des victimes de viol et d'inceste à sortir de leur enfer. Il est tout aussi important de rappeler que c'est une loi qui sera encadrée par trois médecins. Les magistrats qui seront mis à contribution vont dire s'il faut autoriser ou pas l'avortement. Il y aura un encadrement très strict. Pour le placement des enfants dans ces centres d'accueil ou orphelinat, c'est un choix de la personne ; mais combien d'enfants ont été abandonnés dans ces centres ? Nous devons également nous pencher sur cela. Nous réfléchissons sur la meilleure façon d'alléger cette prise en charge et nous misons sur une approche inclusive. Nous sommes des Africaines et des croyantes. Nous invitons tous les acteurs à un débat public.