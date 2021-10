Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2021 - Aujourd'hui les résultats de Kinshasa

Tous les lauréats de la 55ème édition de l'Examen d'Etat - qu'on appelle aussi Examen d'Etat 2021 - de la Ville-Province de Kinshasa seront connus à partir d'aujourd'hui mardi, 12 octobre 2021. Comme au début de la publication de ces résultats, le ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), Professeur Tony Mwaba Kazadi, avait décidé de changer la tradition en débutant cette opération par les provinces de l'intérieur du pays, les candidats finalistes du secondaire ayant participé à ces épreuves à Kinshasa vont connaître enfin leurs résultats aujourd'hui, après plusieurs provinces éducationnelles de l'arrière-pays.

Le Ministère de l'EPST a publié hier une liste des candidats proclamés meilleurs lauréats de deux provinces éducationnelles, notamment les provinces du Mont Amba et de la Tshangu. La meilleure performance de ces lauréats (avec 81%) a été atteinte par deux candidats, notamment en latin-philosophie par Mlle Nkabel Ikie Sublime (17 ans) du Lycée Molende (une école conventionnée catholique) de Mont-Amba et en électricité par Yenge Kome Siméon (18 ans), de l'ITI-Masina (une école non conventionnée) de la Tshangu. Les meilleurs lauréats des autres options nageaient entre 70 et 80% de points.

La Ville-Province de Kinshasa contient cinq provinces éducationnelles qui sont : Lukunga, Funa (ex-Kin Centre), Plateau (créée par l'ex-ministre/EPST Willy Bakonga), Tshangu et Mont Amba. Les unes après les autres, toutes ces cinq entités éducatives entreront en possession des résultats de leurs candidats à ces épreuves.

En outre, le début de la publication dans la capitale incite à la prudence, particulièrement pour les autorités en charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ainsi que les autorités scolaires et le Commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa sont sur leurs gardes en lançant des avertissement aux lauréats, à leurs parents et proches pour éviter des excès des joies sur les voies publiques et tout dérapage au moment des publications, car les contrevenants et inciviques subiront la rigueur de la loi.