Sénégal: Scène de violences à Ziguinchor - Ousmane Sonko fustige ces actes et sollicite l'intervention des chefs religieux

Vingt-quatre heures après les affrontements de Boucotte opposant les partisans d'Ousmane Sonko à ceux de Doudou Ka, le député de l'opposition a fait face à la presse mardi au quartier Lyndiane de Ziguinchor pour revenir longuement sur ce qui s'est passé lundi soir. A cette occasion, il a déploré «ces actes dont la Casamance n'a pas besoin» et demandé aux guides religieux, notamment les khalifes généraux de ce pays et le Clergé de se prononcer pour «éviter qu'il y ait mort d'homme» pendant la campagne.

ZIGUINCHOR- Le président du parti Pastef Les patriotes a dit regretter les incidents qui ont eu lieu lundi soir au quartier Boucotte, dans la ville de Ziguinchor. Ousmane Sonko a, au cours d'un point de presse tenu au foyer des jeunes de Lyndiane, dans la périphérie de la commune, déploré les échauffourées opposant ses partisans à ceux du Directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), Doudou Ka. Selon lui, la Casamance, qui a « suffisamment souffert » ces quarante années, n'a pas besoin de ces violences. Aussi, a-t-il laissé entendre, cette manière de faire de la politique est révolue. De plus, selon lui, la bataille de Ziguinchor aura bel et bien lieu « avec des idées, des projets phares et des programmes ». Poursuivant, le député de l'opposition a indiqué que c'est sur ce terrain que les populations de la Casamance attendent ceux-là qui aspirent à les diriger. « Ce qui s'est passé hier (lundi) dans la soirée est déplorable. Ce n'est pas une surprise que je sois à Ziguinchor, parce que, c'est ma région. C'est toujours un plaisir d'y séjourner pour communier avec mon peuple. Malheureusement, ce lundi, alors que les opérateurs économiques de l'Unacois Yessal me recevaient à leur siège au quartier Boucotte, des gens sont venus nous attaquer. Nous avions été agressés, blessés et insultés. Des jeunes de mon parti ont été violement blessés. C'est inadmissible », a fustigé Ousmane Sonko. Parmi les jeunes blessés, figure Aly Badji. C'est lui qui a été poignardé au cou, il y a aussi Abdou Mané et un autre jeune homme blessé à la main. Cependant, il y a eu plus de peur que de mal. Puisque tous les trois blessés ont été présents lors du point de presse de leur leader.

L'appel de Sonko aux guides religieux

A quatre des mois des élections municipales et départementales, les violences de ce lundi soir à Ziguinchor annoncent déjà les couleurs. Ainsi, Ousmane Sonko a estimé que le « pire peut être évité ». C'est pourquoi, a-t-il sollicité l'intervention de tous les chefs religieux, notamment les khalifes généraux et le Clergé afin de pouvoir instaurer un climat de paix dans ce pays.

« Lors du Magal de Touba, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a émis des recommandations fortes à l'endroit de toute la classe politique de ce pays. Il a demandé à tous de travailler à organiser des élections apaisées. Nous voulons que ces élections soient transparentes et apaisées pour le bien tous. Avec ce qui s'est passé en Casamance, ils doivent encore appeler au calme afin que la paix puisse régner dans ce Sénégal. Car, après tout, nous sommes des filles et fils de ce pays », a soutenu le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 février 2019, affirmant que ce qui s'est passé à Ziguinchor la nuit dernière « ne se reproduira plus jamais parce que, notre camp a compris cet avertissement ».

A noter que lors de ces échauffourées, des blessés ont été enregistrés des deux camps, dont certains grièvement. La nuit même, les deux parties s'accusaient mutuellement. Dans un communiqué rendu public juste après cet incident intervenu au quartier Boucotte, dans la ville de Ziguinchor, le service de communication de la coalition Duggu pour le Sénégal a condamné ces actes de « banditisme et de barbarie perpétrés par le camp d'Ousmane Sonko». D'après les partisans de Doudou Ka, c'est leader du parti Pastef qui est à l'origine de cette provocation. Une thèse réfutée par Ousmane Sonko qui affirme que, c'est le camp adverse qui a « saboté » sa rencontre avec les opérateurs économiques de la région.