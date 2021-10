Congo-Kinshasa: Vient de paraître - « La force des femmes » du Dr Denis Mukwege

Volumineux de 400 pages, le nouvel opus du gynécologue congolais va paraître le 14 octobre, aux éditions Gallimard, en France.

Écrit à la première personne, explique-t-on, le livre « La force des femmes » retrace le combat de toute une vie en dépassant le genre autobiographique. L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur courage et à leur lutte. Pour lui, il s'agit d'une lutte mondiale. « C'est vous, les femmes, qui portez l'humanité», indique le gynécologique congolais.

Ainsi, explique-t-on, à travers le récit d'une vie consacrée à la médecine et dans un vrai cri de mobilisation, le Prix Nobel de la paix 2018 met le lecteur face au fléau qui ravage son pays, la République démocratique du Congo, et invite à repenser le monde. « La force des femmes » clame haut et fort que guérison et espoir sont possibles pour toutes les survivantes.

La force de la parole

Ainsi, dans son livre, le Dr Denis Mukwege revient sur l'histoire d'une fillette de 12 ans, victime d'un atroce viol collectif, et qui a réussi à témoigner devant un tribunal militaire. « Dans la pratique du viol, le silence est une arme absolue du bourreau. Le fait que cette petite fille parle à un général, avec un courage... La force de sa parole a fait écrouler un général, il s'est évanoui. Cela montre notre vulnérabilité à tous. Parfois nous pensons que les femmes sont plus vulnérables, mais nous sommes tous vulnérables », a expliqué le médecin congolais sur la chaîne française "France Inter". Au sujet des femmes abandonnées par leurs familles après un viol, en République démocratique du Congo, le médecin congolais a déclaré : « Avec ces femmes, j'ai découvert que soigner les blessures physiques n'était pas suffisant. Elles ont des blessures psychologiques beaucoup plus profondes, car elles sont rejetées et accusées d'une faute qu'elles n'ont pas commise, et leurs bourreaux sont en liberté ».

En outre, le Dr Mukwege a déclaré : « Je crois en la force des femmes. Lorsque je vois l'état dans lequel les femmes arrivent à l'hôpital, cette capacité de transformation de la peine en pouvoir, pour moi c'est très impressionnant ».

Le Dr Denis Mukwege est déjà l'auteur du livre « Plaidoyer pour la vie », paru en 2018 et co-auteur de l'ouvrage « Réparer les femmes », co-écrit avec le chirurgien belge, Guy-Bernard Cadière, paru en 2019.