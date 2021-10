Congo-Brazzaville: Religion - La femme doit se lever et bâtir une nation

Les servantes de Dieu venues de la République démocratique du Congo (RDC), du Nigeria, du Gabon et du Congo ont animé, le 12 octobre, une conférence de presse pour évoquer le thème et les enjeux de la conférence internationale des femmes élites qui s'ouvre le 13 octobre par des plénières au Palais des congrès de Brazzaville.

La deuxième édition de la conférence internationale des femme élites (Cife), qui se tient du 13 au 17 octobre, a pour objectifs d'encourager et équiper les femmes à œuvrer efficacement en faveur de leurs nations ; amener les femmes à mieux se valoriser et à réaliser leur destinée ; lutter contre la présomption d'incompétence ; être actives au développement et relever les défis de leur génération.

La Cife est une plateforme qui aborde l'épineuse question de l'apport de l'élite féminine chrétienne en particulier et de la femme en général dans le développement et la gouvernance des nations. Elle s'organise sur le thème « Femme et destinée prophétique des nations », tiré du livre de Daniel au chapitre 2, verset 19 à 22.

Durant cinq jours, les oratrices venues du Gabon, du Nigeria, de la RDC et du Congo échangeront avec différentes femmes, serviteurs et servantes de Dieu des différentes Eglises du Congo et d'ailleurs, à travers des ateliers qui débuteront du 14 au 16 octobre en matinée et des plénières qui auront lieu du 15 au 16 octobre en soirée. Il y aura comme invités : pasteur Roselyne Oduyemi du Nigeria, prophétesse Sissi Bogoli de la RDC, Dr Aline Ngongo du Congo, prophétesse hôte, Patricia Yoka du Congo.

« Le temps est arrivé où l'Afrique veut se définir par la femme, le temps est arrivé où le mondain divin est accordé à la femme, elle a un impact à jouer dans les familles, dans les nations à la lumière des saintes écritures. La femme n'a pas le droit de se marginaliser face aux défis qui sont conséquents aujourd'hui, elle ne doit pas se mettre en marge, elle doit se lever et bâtir, elle n'est pas un accident de parcours. La femme est la création parfaite de Dieu, elle a son mot à dire, elle doit se lever et impacter véritablement les nations », a fait savoir la visionnaire de la Cife, la servante de Dieu de la communauté chrétienne Armée de victoire, Patricia Yoka.

Expliquant sa vision, Patricia Yoka s'appuie sur les écritures saintes, dans le livre de proverbes, la femme sage bâtie sa maison, l'insensée la renverse. « Vous ne pouvez pas bâtir la nation si vous ne maîtrisez pas les enjeux prophétiques de cette nation, vous ne pouvez pas bâtir une nation si vous n'avez pas le discernement, la révélation de temps dans lequel nous sommes, la révélation de ce que Dieu peut faire dans les nations. Je pense qu'aujourd'hui, la femme est le meilleur instrument que Dieu a choisi, elle est un instrument puissant à la disposition des nations, des familles », a-t-elle indiqué.

Les oratrices interviendront sur les axes suivants : quel est le regard que la femme a aujourd'hui par rapport à tous ces enjeux et quelle est sa capacité de réaction face à toutes ces circonstances et, comment elle peut introduire la nation dans sa destinée prophétique ? Quelle est la mission et l'évocation prophétique de l'église? Comment l'église en tant qu'instrument d'évangélisation peut-elle introduire la nation dans sa destinée prophétique ? Signalons qu'un concert de louange, d'adoration avec la journée de célébration mettra fin à cet événement.