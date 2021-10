Afrique: Dubaï 2021 - Les "marqueurs de l'émergence" et les "opportunités d'investissement en exergue à la Journée du Sénégal

Dakar — Le Sénégal mettra en exergue "les marqueurs" de l'émergence et ses opportunités d'investissement et d'affaires, mercredi, à l'occasion de la journée qui lui est dédiée à l'Expo universelle de Dubaï, a appris l'APS de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

Cette journée sera marquée par la présence du chef de l'Etat sénégalais, Maky Sall, à Dubaï depuis lundi pour les besoins de cet évènement mondial, indique l'APIX, dans une note conceptuelle.

Le "Senegal Business Briefing" sera ponctué par le discours de bienvenue du Directeur général de l'ASEPEX, Commissaire général du Sénégal, un mot du représentant officiel du gouvernement des Émirats Arabes Unis et le discours d'ouverture du chef de l'Etat, qui déclinera sa vision et ses orientations, précise la même source.

Cette cérémonie sera suivie d'une introduction de la ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, de la "présentation sur les Marqueurs de l'Émergence et les Opportunité d'Investissements au Sénégal" par le Directeur général de l'APIX, Mountaga Sy.

La séance d'informations et d'échanges sur "les marqueurs de l'émergence et les opportunités d'investissement et d'affaires au Sénégal" est présentée comme "un évènement de 90 minutes structuré autour de discours et de présentations institutionnelles, d'une session de discussions suivie de questions et réponses et d'une pause-café pour faciliter le réseautage".

Il est également prévu un témoignage du secteur privé national par le président du Conseil national du patronat (CNP), le témoignage d'une réussite internationale au Sénégal par DP WORLD, une séquence de questions-réponses et une signature de protocoles d'accord.

L'APIX espère de cette rencontre "des échanges de haut niveau" entre le président de la République, les autorités sénégalaises et les investisseurs privés présents "sur les évolutions positives du pays et les opportunités d'investissement.

L'agence espère aussi que "de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs stratégiques et de souveraineté au Sénégal et en Afrique sont promues auprès de dirigeants d'entreprises internationales".

Il est également attendu des dirigeants d'entreprises internationales ciblées des engagements "à travers des memoranda d'entente (MOU) à initier des investissements spécifiques au Sénégal sur des projets précis".

Selon l'APIX, l'Expo DUBAI 2021 offre des installations et du temps pour une séance d'information sur les opportunités d'investissement et des affaires lors de la Journée nationale dédiée au pays sur la rubrique "Country Business Briefing".

Reportée l'année dernière pour cause de crise sanitaire, l'exposition Dubaï 2021, qui a ouvert ses portes le 1er octobre, se poursuivra jusqu'au mois de mars 2022.