Sénégal: Des prix en récompense des performances scolaires de 63 pupilles de la nation

Dakar — Des kits scolaires, des ordinateurs et des enveloppes, dont les montants sont compris entre 50 000 et 100 000 francs CFA, ont été remis à 63 pupilles de la Nation ayant réussi cette année au baccalauréat, au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) et au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE)

"Cette fête de l'excellence est une invite à la persévérance des pupilles face aux multiples défis qui les interpellent", a indiqué le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Mame Ngor Diouf, lors de la cérémonie officielle de remise des prix, organisée par l'Office national des pupilles de la nation (ONPN).

Ce dernier a salué les enseignants, les parents d'élèves et les encadreurs grâce auxquels ces enfants ont obtenu de bons résultats.

Il a appelé à faire preuve de résilience et de performance pour honorer la mémoire des parents disparus dans le naufrage du bateau le "Joola" en 2002, au large de la Gambie.

"Vous avez l'obligation de réussir et vous n'avez pas droit à l'erreur. Et vous l'avez véritablement démontré à travers vos résultats et nous vous encourageons à persévérer dans cette dynamique", a-t-il lancé.

Il a encouragé l'ONPN à ne ménager aucun effort pour permettre aux enfants d'atteindre un bon niveau de performance.

"Madame la ministre a instruit à travailler pour élaborer un programme d'appui à la formation et à l'insertion socio-économique des pupilles", a-t-il ajouté.

Il a évoqué la mise en place d'un cadre national regroupant tous les pupilles et orphelins, pour leur permettre, non seulement de partager leur expérience et de contribuer au fonctionnement de l'office, mais également de développer une solidarité agissante pour eux-mêmes et pour la République.

"Nous devons faire en sorte que l'ensemble de la nation s'approprie cette cause et que ça ne soit pas seulement l'Etat qui déploie tous les moyens pour aider dans la prise en charge des pupilles", a pour sa part soutenu l'ambassadeur de bonne volonté, Général Mamadou Mansour Seck.

La représentante des pupilles de la nations, Maïmouna Badji, estime que cette journée constitue une réelle réaffirmation de l'engagement de l'Etat et de l'ONPN à les soutenir, les assister et les accompagner tout au long de leur cursus scolaire et universitaire.

"Les nombreuses réalisations en notre faveur, assurent le respect de nos droits par l'Etat du Sénégal, à savoir le droit à la santé, à bénéficier de la sécurité sociale, de l'éducation, etc.", a-t-elle poursuivi.