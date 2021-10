Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le président du Faso « oriente » Abdoulaye Diop

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience, le mardi 12 octobre 2021, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop.

L'état de l'Union, les activités de l'organisation sous régionale et les questions d'actualité ont été au menu des échanges entre le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union. C'était dans la matinée du mardi 12 octobre 2021 au palais de Kosyam. Selon M. Diop, cette audience a été une occasion de « recueillir les orientations du président du Faso, mais également de lui rendre compte des avancées constatées au niveau des activités de la Commission à la suite des orientations précédentes ».

En sa qualité de champion de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens, le président Kaboré est sensible aux avancées dans ce domaine, a-t-il dit. Et « des avancées ont été constatées depuis mes derniers échanges avec le chef de l'Etat », a soutenu le président de la Commission de l'UEMOA. A cet effet, Abdoulaye Diop a fait le point au président du Faso, des résultats d'une rencontre qui a réuni les ministres en charge de la question au sein de l'Union. « La libre circulation des personnes est un élément clé de notre Union. Et il est important que tout soit mis en œuvre pour que cette libre circulation soit effective », a expliqué M. Diop. Au cours de ce tête-à-tête, le président du Faso et son hôte ont passé en revue la situation économique de l'Union, marquée par la situation sécuritaire et la pandémie du coronavirus et les perspectives pour les pays membres.

« Pour l'année 2021 nous espérons un rebond de l'économie et pour l'année 2022 également, nous espérons que ce rebond sera amplifié », a déclaré le président de la Commission de l'UEMOA. Selon Abdoulaye Diop, la situation sécuritaire dans certains pays membres de l'Union qui est une préoccupation pour le président du Faso, a également été discutée au cours de cette audience.