Cote d'Ivoire: Election à la Mugefci / Gnagna Zadi à des fonctionnaires de Bouaflé, Zuénoula, Gohitafla, Yamoussoukro et Toumodi - « Chaque mutualiste aura son compte personnel ou compte client-propriétaire »

Gnagna Zadi, Président de la Plateforme nationale des fonctionnaires (Pfn) par ailleurs candidat au poste de président du Conseil d'administration de la Mugef-ci et tête de liste du Groupe Maturité-Unité-Renaissance (MUR) a fait savoir que désormais chaque mutualiste aura son compte personnel ou compte client-propriétaire. Il a donné l'information au terme d'une rencontre avec des fonctionnaires de Bouaflé, Zuénoula, Gohitafla, Yamoussoukro et de Toumodi, tenue les 8 et 9 octobre 2021 à l'Epp Biaka Boda de Bouaflé.

« Chaque mutualiste aura son compte personnel ou son compte client-propriétaire. Il pourra voir l'évolution de sa consommation de soins à partir d'un tableau de bord et ses bons seront sur ce compte personnel. Fini les longues attentes, les désagréments. Avec son ordonnance, il pourra se faire servir en pharmacie », a promis Gnagna Zadi qui répondait ainsi aux préoccupations de ces fonctionnaires qui ont tourné majoritairement autour de la vente de la carte unique et intelligente qui ne leur permet même pas de se soigner, l'accès difficile aux soins pour les fonctionnaires à la retraite, les nouveaux produits qui leur coûtent les yeux de la tête, les maladies chroniques qui ne sont pas pris correctement en charge.

Selon Gnagna Zadi, une liste de plus de 4.000 médicaments remboursables prenant en compte toutes les pathologies courantes sera définie. « La Mugef-ci sera plus proche des fonctionnaires avec des voitures médicalisées et des soins gratuits aux mutualistes de manière périodique et la suppression de la carte unique et intelligente ainsi que des produits optionnels », a-t-il ajouté. Profitant de l'occasion, le président de la plateforme nationale a invité les fonctionnaires à faire le bon choix, celui de la maturité, de l'expertise et de l'humanisme en prenant chacun leur brique pour la construction du MUR. Ils devront donc apporter leur soutien aux représentants de la liste de ces régions car les élections sont régionales et non nationales.