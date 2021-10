Burkina Faso: Démissions groupées au CDP ?

Région de l'Est : Un infirmier et un nutritionniste portés disparus En séjour dans la région de l'Est, Kantigui est tombé sur une correspondance de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Burkina Faso/section du conseil régional de l'Est. Dans cette correspondance, il est fait cas de la disparition d'un infirmier d'Etat, de poste du CSPS de Tindangou-Nadiagou dans le district sanitaire de Pama. Il a quitté Fada N'Gourma pour Diapaga le 9 octobre 2021 pour un aller-retour en compagnie d'un nutritionniste de la direction régionale de la santé de l'Est. Ayant quitté Diapaga le même jour à 14 heures pour Fada N'Gourma, l'infirmier et le nutritionniste ne sont pas encore arrivés à destination jusqu'à ce jour. Kantigui lance un appel aux bonnes volontés qui détiendraient des nouvelles sur les deux portés disparus de se signaler afin d'aider les personnes à leur recherche.

Gourma : Des individus armés emportent une ambulance Kantigui a appris, de sources concordantes que l'ambulance de la commune de Fada N'Gourma a été interceptée, le lundi 11 octobre 2021, dans l'après-midi, par des hommes armés non identifiés, sur l'axe Matiacoali-Fada. Selon l'informateur de Kantigui, le véhicule aurait été intercepté dans les environs du village de Ganyela, situé à une trentaine de kilomètres de Fada, alors qu'il évacuait un malade au Centre hospitalier régional (CHR) de Fada. Le malade a été mis dans un véhicule de transport en commun pour la suite du trajet. L'informateur de Kantigui a indiqué que pour réussir leur coup, les hommes armés auraient dressé des barricades sur la route. C'est ainsi que tout usager de cet axe était systématiquement arrêté. Le conducteur de l'ambulance a profité de cet imbroglio pour s'extirper et regagner Fada N'Gourma. Après cette scène de panique, ces individus armés ont emporté l'ambulance vers une destination inconnue. Selon le maire de la commune de Fada N'Gourma, Jean-Claude Louari, l'ambulance « acquise sur fonds propres en 2018 », avait été sollicitée par la commune de Matiacoali. Les hommes armés, a-t-il indiqué, recherchaient des ressortissants des villages de Tanwalbougou et de Kpenchangou, deux localités situées dans la commune de Fada N'Gourma. Kantigui déplore cette situation dénuée de tout humanisme. Cet acte d'une autre époque illustre une fois de plus l'ampleur du péril sécuritaire dans la région de l'Est.

Banfora : Deux conseillers municipaux se « boxent » Il est tombé dans l'oreille de Kantigui que deux conseillers municipaux de la commune de Banfora se sont donné des coups de poing, lors de la dernière session de leur conseil municipal, le jeudi 7 octobre 2021. Selon la source de Kantigui, il a fallu que certains conseillers municipaux bandent les muscles pour les séparer. Tout serait parti d'une mise au point qu'un conseiller municipal et responsable local d'un parti de la Majorité présidentielle a voulu porter à la connaissance des autres conseillers durant les divers consacrés à cette session. Cette mise au point, a-t-on expliqué à Kantigui, portait sur les sanctions encourues par les conseillers municipaux qui s'adonneraient au nomadisme politique. En effet, le ministère en charge de l'administration territoriale avait envisagé des mesures contre ces conseillers qui pourraient même être déchus de leur mandat. Le parti concerné avait introduit auprès du haut-commissariat de la Comoé, une demande de déchéance de mandat de deux de ses conseillers. Cette affaire a fait l'objet d'une procédure qui a débouté le parti. Ce point ne figurant pas à l'ordre du jour et le responsable local du parti étant resté sur sa soif, il a donc voulu donner des explications sur la préoccupation, parce que le maire aurait fait silence radio sur la question durant les deux dernières sessions du conseil, nonobstant l'insistance du conseiller en question. « A peine a-t-il commencé à donner des détails sur la situation que l'un des conseillers nomades qui s'est senti morveux est monté au créneau avec des injures très grossières », a relaté la source de Kantigui. Le conseiller du parti de la majorité qui se serait mis au-dessus de la mêlé a été obligé d'interrompre son intervention. C'est grâce à la sagesse de certains conseillers municipaux, a-t-on rapporté à Kantigui, que le pire a été évité.

COVID-19 : Des séances de vaccination dans les établissements secondaires ? Kantigui a eu vent d'une note du ministre de la Santé, Pr Charlemagne Ouédraogo, adressée à son homologue de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Pr Stanislas Ouaro. Dans cette missive il sollicite son appui pour la vaccination contre la COVID-19 des élèves et du personnel des établissements d'enseignement secondaire. De ce que Kantigui a pu lire, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de vaccination contre la pandémie qui a pour objectif de couvrir dix millions deux cent mille personnes âgées de 18 ans et plus au Burkina. Les élèves et le personnel des établissements d'enseignement secondaire seraient des cibles prioritaires dans cette campagne, selon le ministre de la Santé. Le ministre en charge de l'éducation nationale va-t-il donner suite à cette sollicitation de son homologue de la santé ? Kantigui va suivre de près l'évolution de cette initiative.

TAC : La IIe rencontre des ministres de l'administration territoriale prévue le 18 octobre prochain Kantigui qui porte un intérêt particulier au Traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire (TAC), a appris que la deuxième rencontre des ministres chargés de l'Administration territoriale des deux pays se tiendra, le 18 octobre prochain, à Bobo-Dioulasso. Des sources qu'a pu consulter Kantigui, il ressort que cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre du TAC signé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire lors de la quatrième Conférence au Sommet des Chefs d'Etat tenue le 30 juillet 2014 à Ouagadougou. Cet accord prévoit en effet des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières des deux pays. Kantigui souhaite un bon succès à cette rencontre qui constitue une traduction concrète de ce cadre de concertations inédit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Eliminatoires Qatar 2022 : Djibouti limoge son sélectionneur Après la seconde défaite des Requins de Djibouti face aux Etalons du Burkina le lundi 11 octobre 2021, la Fédération djiboutienne de Football (FDF) a limogé l'entraîneur, Julien Mette, a appris votre informateur Kantigui. « Suite aux résultats catastrophiques enregistrés par notre équipe nationale "Senior A -Masculin" dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, et des agissements, comportements inadaptés au professionnalisme, la FDF a décidé de limoger le sélectionneur national Monsieur Julien Mette », peut-on lire dans le communiqué dont Kantigui a obtenu copie. Une conférence de presse au sujet de ce limogeage sera animée le lundi 18 octobre 2021. En rappel, lors du match aller, les Etalons avaient laminé les Requins de Djibouti par un score de 4 buts à zéro. A la confrontation retour, le lundi 11 octobre, les Requins se sont inclinés par 2 à 0 devant leurs adversaires.

Démissions groupées au CDP ? Il y a quelques jours, Kantigui, comme bien de ses compatriotes, apprenait la démission de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao, un des anciens du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), du parti. Aux dernières nouvelles parvenues à Kantigui, ce départ, dont les raisons n'ont pas encore été rendues publiques, n'est que la partie visible de l'iceberg. De ce qu'il a pu entendre, bien d'autres militants de la première heure, et pas des moindres, s'apprêteraient à emboiter le pas à l'ex-chef du gouvernement de Blaise Compaoré. Ce que Kantigui ignore pour l'instant, c'est le point de chute de ces caciques du CDP. Vont-ils créer leur parti afin d'espérer une nouvelle relance ? Vont-ils rejoindre la mouvance dans l'optique d'une cogestion du pouvoir, ou vont-ils simplement jouir d'une retraite politique ? Les questions restent posées. Ce qui est certain, les jours ou semaines à venir en diront davantage à Kantigui qui est tout ouï sur l'évolution de la situation.