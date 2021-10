Congo-Kinshasa: Come-back sur des activités de Denise Nyakeru Tshisekedi à Kenge et Masi-manimba

La première Dame de la République Démocratique du Congo est arrivée le jeudi 7 octobre 2021 à Kenge dans la province du Kwango, où elle était accueillie par la population qui l'attendait depuis la matinée.

Denise Nyakeru Tshisekedi a eu droit aux habituels rituels de cérémonie de bienvenue des autorités politico administratives de Kenge, ensuite elle a marché à pied avec la population, question d'établir le contact.

Aussitôt arrivée, la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a pris la direction de l'hôpital général de Kenge.

Elle a visité les services de chirurgie et médecine interne; pédiatrie et maternité question d'apporter un réconfort aux malades. Elle a offert à cet établissement médical un lot de matelas, kits chirurgicaux, médicaments pour prendre en charge les questions urgentes dans cette institution hospitalière. Ces kits seront aussi distribués dans quelques centres de santé, elle a payé les factures des malades et au personnel soignant, les vivres et les non vivres, avec la promesse de faire le plaidoyer sur leurs conditions de travail à qui de droit.

Engagée dans l'Education des plus jeunes, la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi est allée à l'école LUNUNGU, où était regroupé 14 écoles primaires de Kenge pour recevoir de la Fondation des kits scolaires pour assurer la rentrée.

Après l'étape de Kenge dans le Kwango, l'épouse du Chef de l'Etat est arrivée à Masimanimba dans la province du Kwilu, le vendredi 8 octobre. Dans cette partie du grand Bandundu, il était question pour Denise Nyakeru de vulgariser le programme Excellentia qui jusqu'à ce jour n'a enregistré aucun boursier de cette partie du pays. La présidente de la Fondation DNT était face à un échantillon d'élèves de 6ème des humanités venus de tous les coins de la province du Bandundu démembrée.

«Je connais la réputation de la province qui au fil des années a produit de nombreux intellectuels. Mais, pour les deux dernières éditions, aucun lauréat n'est venu d'ici. C'est pour cette raison que j'ai tenu à vous rencontrer personnellement pour vous parler du programme de ma Fondation dénommée - EXCELLENTIA -

J'ai confiance en vous et je sais que nous aurons bientôt des boursiers du grand Bandundu», a déclaré la Première Dame.

Après cette rencontre avec les finalistes du bleu et blanc, la Première Dame est allée également chez ceux du primaire, à l'E.P Lukula1. Les élèves ont eu droit aux fournitures scolaires et autres.

Le même geste fait à Kenge, est repris à Masimanimba. La First Lady Nyakeru a visité l'hôpital général de Référence de Masimanimba avec un don de kits opératoires et autres matériels qui ont été remis à cette formation médicale. Cet hôpital enregistre un taux élevé de mortalité infantile. Les causes vont du manque de matériels adéquats à la prise en charge tardive des femmes enceintes dû au mauvais état de la route. Des problèmes que l'épouse du chef de l'Etat promet d'en faire un plaidoyer.

Avant de quitter la province de Kwilu, la Première Dame a échangé avec une délégation de l'UDPS venue pour soutenir ses actions dans la partie Ouest de la RDC. Sur son chemin de retour vers Kinshasa la capitale, l'épouse du Chef de l'Etat a marqué un arrêt au grand marché de Masimanimba, question d'encourager ces femmes autonomisées.