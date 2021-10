Congo-Kinshasa: Candidat Gouverneur de province - Kongo Central - Roger Muaka sur la ligne d'honneur à Nkamba Jérusalem

Président du Caucus des Sénateurs du Kongo Central, l'Honorable Roger Muaka Muaka est parmi les hauts dignitaires invités de l'Eglise Kimbanguiste pour la célébration d'un culte spécial en mémoire du prophète Simon Kimbangu à Nkamba Jérusalem (Cité Sainte).

Aperçu sur la ligne de force, le mardi 12 octobre 2021, aux côtés de plusieurs hauts dignitaires de la République en l'occurrence, SAMA LUKONDE, Premier ministre, quelques membres du gouvernement dont le VPM de l'Intérieur Daniel Aselo, des députés nationaux et provinciaux du Kongo Central, représentés par Jean-Claude Vuemba, président de l'Assemblée provinciale du Kongo Central, le Sénateur Roger Muaka rassure bon nombre d'observateurs comme il l'a toujours été, qu'il a cette grandeur d'âme pour la transformation en vue d'un Kongo Central solidaire, fort et assaini des antivaleurs. "Muntu ya Nkangu", littéralement: Un merveilleux... homme du peuple.

Ils l'ont tous adopté

Les choses spirituelles sont difficiles à cerner sous l'œil humain. Alors qu'il n'y avait encore aucune crise de leadership ni enjeu électoral devant conduire au choix d'un nouveau gouverneur dans le Kongo Central, quelques prêtres, pasteurs, chefs spirituels des églises traditionnelles et autochtones (Bangunza), autorités coutumières et territoriales avaient prophétisé en son temps sur la personne de Roger Muaka.

Ils l'ont prédestiné à assumer de hautes fonctions dans ce pays. Lesquelles et à quel niveau de responsabilité? Personne ne l'avait jamais précisé. C'est une question qui demeure jusqu'ici dans le mystère de Dieu et qu'à lui seul, la destinée, la gloire et l'accomplissement.

Sans répit, force est de croire pour ces couches socioprofessionnelles et religieuses ci-haut énumérées que cet élu des élus est un véritable rassembleur, un artisan de paix et de cohésion communautaire. Il se crée autour de lui, une synergie qui met en relief jeunes et vieux, nouvelle et vieille génération, autorités officielles, religieuses, traditionnelles et coutumières, société civile et société savante.

Il milite pour la promotion de l'éducation scolaire de la jeunesse au travers de la structure qu'il a créée « Bourse d'Etudes Président Joseph Kasa-Vubu » pour soutenir les élèves finalistes les plus brillants à l'Examen d'Etat afin d'avoir de quoi payer les frais académiques dès la première année d'entrée à l'Université.

Car, une jeunesse mal formée ou sans éducation constitue une peste dans la société. Mais aussi, une façon pour lui d'alléger la charge aux parents qui sont déjà assénés par diverses difficultés financières.

Exceptionnel en son genre, les "Bangunza" l'avaient intronisé en février 2021, leader de tout l'espace ex. province de Léopoldville regroupant l'ex province de la Cuvette centrale (Grand Bandundu), le Kongo Central et Kinshasa en raison de la proximité géographique de deux provinces par rapport à la capitale Kinshasa.