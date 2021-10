Madagascar: Karaté-do - L'Union des ceintures noires constituée

Les membres de l'association UKCM dirigés par sensei Lalajaona Randriamanantsoa

Ça y est ! L'association de l'Union des karatékas ceinture noire de Madagascar est là pour réunir les karatékas portant ce titre. Sensei Lalajaona Randriamanantsoa est élu président.

« Commencer par la courtoisie et terminer par la courtoisie », c'est l'esprit de l'Union des karatékas ceinture noire de Madagascar (UKCM). Les karatékas portant la ceinture noire ont décidé de constituer cette association afin de réunir tous les combattants dans le pays. En effet, l'UKCM est apparue vers 1979, mais ce n'est que maintenant qu'elle est relancée, et ce, après la réunion des grands combattants et l'encouragement de leurs amis à l'étranger. Ils ont procédé à l'élection de leur président et des membres du bureau le 2 octobre dernier.

Sensei Lalajaona Randriamanantsoa, ceinture noire 6e Dan a été élu président de l'association. Une figure qui n'est plus à présenter dans la discipline car ce combattant du club Mawado connaît le karaté comme sa poche. Il était membre de l'équipe nationale à l'époque, ancien président de l'AKKA et promoteur du karaté à Miarinarivo. Sensei Lalajaona va célébrer très bientôt ses quarante ans de pratique de la discipline. « L'objectif de l'association est de réunir tous les karatékas détenteurs de la ceinture noire quel que soit leur âge et leur style. On va commencer par la capitale mais nous allons descendre peu après dans les autres ligues. Nous sommes en train de préparer la constitution légale de l'association auprès des autorités compétentes. En attendant, j'ai le plaisir de vous présenter avec le plus grand respect mes coéquipiers. Ce sont des gens de paix et prêts à servir tous les karatékas », a fait savoir le président. Ils sont déjà une cinquantaine au sein de cette organisation avec à la tête 14 membres du bureau, constitués par le président, le vice-président, les secrétaires généraux, les secrétaires, les trésoriers, les commissaires aux comptes et les conseillers. Le bureau a officiellement pris ses fonctions la semaine dernière.

Les membres du bureau de l'UKCM :

- Président : Lalajaona Randriamanantsoa.

- Vice-président: Rajaonarison Andriamiarinarivo.

- Secrétaires généraux: Victor Ramarokoto, Raymond Rakotorahalahy.

- Secrétaires: Harinambinina Rasolonjatovo, Ainamampionona Felanasandratra

- Trésoriers: Gilbert Rakotonirina, Emilien Rènè Rakotomanana,

- Commissaires aux comptes : Andrianjafimahery Rakotomalala, Voahanginiaina Ratsimbazafy.

- Conseillers : Solo Razafindratsifa, Herizo Raparison, Philibert Randrianatoandro, Andriarinaivo Noah Rafearivo.